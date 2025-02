Yolcu taşıma araçlarına yönelik acil buton, araç takip sistemi, kamera ve görüntü kayıt cihazı gibi yeni güvenlik önlemleri getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği ile birlikte yolcu taşıma araçlarına yeni güvenlik donanımları zorunlu hale geliyor. Düzenleme kapsamında araçlara acil durum butonu, araç takip sistemi, kamera ve görüntü kayıt cihazı gibi güvenlik önlemleri getirildi.

Yeni yönetmeliğe göre M1, M2 ve M3 kategorisindeki yolcu taşıma araçlarına araç takip sistemi kurulacak. Takip sistemleri, GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO uydu sistemlerinden en az biri ile uyumlu olacak.

Araçların konum bilgisi her 10 saniyede bir kontrol merkezine iletilecek

Yeni sistem araçların konumunu gerçek zamanlı olarak kontrol merkezine aktaracak. Konum bilgisi her 10 saniyede bir paylaşılacak ve internet kesintisi durumunda cihaz en az 3 bin konum bilgisini hafızasında tutup bağlantı sağlandığında merkeze aktaracak. Acil durum butonları, araç içinde belirli standartlara göre yerleştirilecek. M1 kategorisi araçlarda biri sürücü mahallinde olmak üzere en az iki buton bulunacak. M2 ve M3 kategorisi araçlarda ise şoför mahallinde bir adet ve her 4 metrede bir olmak üzere ek butonlar yer alacak. Çift katlı araçlarda her katta ayrı bir acil durum butonu konumlandırılacak.

Yönetmelikte cihazların siber güvenlik gerekliliklerine uygunluğu ve kontrol merkezi koordinasyonu gibi hususlar da düzenlendi. Kullanılacak cihazların onayı, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak belirlenecek ve ilgili kuruluşlar tarafından belgelenerek duyurulacak.