Google'ın blog gönderisine göre Google Haritalar'da belirli durumlarda araç yolculuklarına alternatif toplu taşıma ya da yürüyüş yolları önerilecek.

Günümüzde yolculukların olmazsa olmazı durumunda bulunan navigasyon sistemleri bizler için yol bulabiliyor. Bu durum her ne kadar otomobillerle yapılan yolculukları kolaylaştırsa da daha çok otomobil, daha çok trafik ve genellikle de daha çok karbon salınımı anlamına geliyor. Bu yüzden de Google Haritalar'da bazı değişiklikler yapılarak yürümek ve toplu taşıma kullanmak teşvik edilmeye başlanacak.

Google'ın blog gönderisi ile duyurduğu yeni Haritalar özelliği, seyahat süreleri yakın ve yolculuğun pratik olduğu durumlarda, sürüş rotalarına ek olarak yürüyüş ya da toplu taşıma rotaları da sunacak. Örneğin Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen bir sürücü, sürüş rotasına ek olarak vapura da binebileceği yönünde bilgilendirilecek.

Alternatif rotaların ayrı bir sekmesi olacak

Alternatif yollar ekranın alt kısmında yer alan "Also consider (Göz önünde bulundurun)" adlı kart ile erişilebilir olacak. Kart ayrıca bu alternatiflerin herhangi birinin araç sürmekten daha hızlı olup olmadığı konusunda bilgi verecek. Google'ın bu yeniliği geliştirmekteki amacı ise daha düşük karbon emisyonu sağlamak.

Blog gönderisi ayrıca bu özelliğin kullanıma sunulacağı ilk 15 şehrin hangileri olacağı konusunda da bilgi veriyor. Buna göre özellik önümüzdeki haftalarda Amsterdam, Barselona, Londra, Montreal, Paris, Roma, Sydney, Brüksel, Budapeşte, Köln, Hamburg, Madrid, Melbourne, Milano, Münih, Viyana ve Zürih'te kullanıma açılması bekleniyor. Google Haritalar ayrıca uzak mesafeler arası otobüs ve tren seferleri hakkında da bilgiler verebilecek.