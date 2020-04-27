Yosunlu Kayaya Benzen Yeni Bir Kaplumbağa Türü Keşfedildi

Bilim insanları, görünümü yosunlu bir kayayı andıran yeni bir kaplumbağa türü keşfetti. Yeni matamata kaplumbağasının keşfinde daha çok genetik farklılıkları rol oynadı.

Almanya'nın Dresden kentindeki Senckenberg Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Dr. Uwe Fritz ve uluslararası araştırma ekibi, yeni bir matamata kaplumbağası türü keşfettiler. Şimdiye kadar, Chelus cinsinin sadece tek bir tür içerdiği sanılıyordu.

Yeni kaplumbağa türü, evlerde beslenen standart kaplumbağalara benzemiyor. Çamurda saklanıyor ve bu nedenle su altındayken yosunlarla kaplı bir kayayı andırıyor. Ayrıca bu kaplumbağa, diğer kaplumbağalar gibi de beslenmiyor. Avını direkt ağzına alarak bir bütün olarak yutuyor.

Yeni kaplumbağa türü genetik farklılıklarıyla tespit edildi

Fritz, matamata kaplumbağalarının garip görünümleri ve yemek tarzları dışında genetikleri hakkında çok az şey bildiklerini açıkladı. Yeni tür, bu yüzden geç keşfedildi. Önceki çalışmalar matamataların görünümlerinin değişebileceğini gösterdiğinden, Fritz ve ekibi genetik bir fark olup olmadığını görmek için 75 DNA örneği üzerinde çalıştı.

Görünüşe göre, iki tür arasındaki ayrım 13 milyon yıl önce meydana geldi. Yeni keşfedilen matamata, Güney Amerika'daki Orinoco ve Río Negro havzalarında keşfedilirken, daha önce bilinen matamata kaplumbağaları Amazon havzasında bulunuyordu.

Yeni keşfedilen kaplumbağa türü koruma altına alınabilir

Fritz ve ekibinin yeni kaplumbağa türüne yönelik araştırması Moleküler Filogenetik ve Evrim dergisinde yayımlandı. Makalenin başyazarı Profesör Mario Vargas-Ramírez'e göre, yeni matamata kaplumbağasının nesli şu anda tükenme tehlikesi altında değil. Yine de bu, kaplumbağaların korumaya ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor.

Vargas-Ramírez, "Bu tuhaf görünümlü hayvanların binlercesi yasa dışı hayvan ticaretinde yakalanıyor ve yetkililer tarafından el koyuluyor. Bu büyüleyici hayvanları çok geç olmadan korumalıyız." diyerek ileride doğabilecek risklere karşı uyarıyor.