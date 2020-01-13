Türünü Yok Olmaktan Kurtaran Kaplumbağa Diego Emekli Oluyor

ABD'nin Santa Cruz Adası'ndaki bir üreme programında bulunan 100 yaşındaki kaplumbağa Diego, doğduğu topraklara dönüyor. Neslini yok olmaktan kurtaran 80 kilogram ağırlığındaki dev kaplumbağa, Galapagos'da doğaya bırakılacak.

Kontrol edilemeyen bir çiftleşme içgüdüsüne sahip olan 100 yaşındaki Diego adlı dev kaplumbağa, türünü yok olmanın eşiğinden kurtmasının ardından emekli olmaya hazırlanıyor. Yüksek libidosuyla neslinin tükenmesini önleyen 80 kilogram ağırlığındaki Diego, doğduğu yer olan Galapagos Adaları'na geri dönüyor.

Diego, diğer 13 kaplumbağa ile birlikte Santa Cruz Adası'nda sürdürülen bir üreme programında yer alıyordu. Adaya ilk geldiğinde sadece iki erkek kaplumbağa vardı ve diğer türdaşlarının hepsi dişiydi. Program başarılı oldu ve 1960 yılından bugüne 2 bin dev kaplumbağanın doğumuyla sonuçlandı. Programın başarısının bir nedeninin de Diego'nun yüksek cinsel dürtüsü olduğu belirtiliyor.

Diego'nun yüksek libidosu, türünü yok olmaktan kurtardı

Diego artık esaretten kurtuldu ve Esponalo'daki vahşi hayatında dilediği gibi yaşayabilecek. Galapagos'taki Espanola adası, Chelonoidis hoodensis olarak bilinen 1.800'den fazla dev kaplumbağa türünü içeriyor ve Diego'nun yaklaşık 800 tanesinin babası olduğu tahmin ediliyor. Galapagos Ulusal Parkı yöneticisi Jorge Carrion, Diego'nun türünün devamına büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Bu dev kaplumbağayı doğal ortamına geri getirme olanağı bulduğunuz için mutluyuz" dedi.

Park çalışanları Diego'nun 80 sene önce Galapagos'taki bilimsel bir inceleme sırasında adadan götürüldüğünü tahmin ediyor. San Diego Hayvanat Bahçesi'nin sitesindeki bilgilere göre ise hayvanat bahçesinin kurucusu Dr. Harry Wegeforth, 1928-1933 yılları arasında Galpagos'a yaptığı ziyaretlerden birinde Diego'yu alıp San Diego'ya götürmüş.

Diego şimdi, Galapagos'un en eski bölgelerinden biri olarak bilinen Espanola'ya dönüşü öncesi karantina altında tutuluyor. Galapagos Adaları, Ekvador'un 906 kilometre batısında bulunuyor ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölge, eşsiz bir bitki ve doğal hayat barındırıyor.