Netflix Yapımı You, 3. Sezonuyla İzleyicilerini Karşılayacak

2018 yılında ilk kez yayınlandığından beri sıkı bir izleyici kitlesine sahip oldu. Yakın zamanda dizinin 3. sezonuyla ilgili bazı bilgiler verildi. Ayrıca önümüzdeki sene yayınlanacak sezonda bazı değişikliklere gidileceği de bu bilgiler arasında.

2018 yılının eylül ayında ilk kez izleyicinin beğenisine sunulan Netflix dizisi You, izleyenleri tarafından beğeniyle karşılandı ve dizi şu an hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip. Psikolojik gerilim ve polisiye olarak sınıflandırılan You, 3. Sezonuyla birlikte 2021 yılında tekrar izleyiciyle buluşmayı bekliyor.

26 Aralık’ta yayınlanan ikinci sezondan sadece 3 hafta sonra yapılan açıklamalara göre dizinin 3. sezonunda bazı değişiklikler meydana gelecek. İşte You’nun 3. sezonuna dair şimdilik bildiğimiz her şey…

Şu an kesin olan kadro

You’nun 2021 senesinde çıkarılmasına karar verilen 3. sezonu toplam 10 bölümden oluşacak. Dizinin yıldızları olan Penn Badgley ve Victoria Pedretti 3. sezonda da eski rollerinin başına geçecekler. Kadro adına onaylanan bilgiler bu kadar ancak ilerleyen zamanlarda kadroya yeni alınan isimlerle ilgili bilgilerin de ortaya çıkması bekleniyor.

Dizinin ortak yapımcıları Sera Gamble ve Greg Berlanti, baş yapımcılar olarak diziye dönüş yapacaklar. Özellikle Sera Gamble; müziklerden sahneye, karakter arketiplerinden düzenlemeye kadar dizi hakkında her konuda söz sahibi bir konumda olacak.

2. sezonda neler olmuştu?

Sera Gamble ve Greg Berlanti tarafından hazırlanan ilk iki sezon, Caroline Cepnes tarafından yazılan ‘You’ ve Hidden Bodies’ kitaplarından esinlenilerek kurgulanmıştı. 2. sezonda Joe Goldberg, geçmişinden kaçmak için New York’tan Los Angeles’a taşınmıştı. Burada yeni bir kimliğe bürünen Joe, cinayetle sonuçlanan şiddetli ve yoğun bir ilişkiden yeni çıkmıştı ve bu yüzden tekrar kendisini yine böyle hissettirecek bir kadınla karşılaşmayı beklemiyordu. Ama Love adında bir kadına âşık olmuştu.

3. sezon dizinin sadece Netflix’te yayınlanan 2. sezonu olacak. Çünkü daha önce Lifetime’da yayınlanıyor olan dizi 2. sezonda bir Netflix yapımı olarak Netflix’e geçmişti. Genelde iyi yorumlarla karşılaşan You’nun 3. sezonda da benzer bir mekaniğe sahip olacak olması ise bazı isimler tarafından eleştiriye maruz kaldı.