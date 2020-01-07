Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, altı bölümlük The Goop Lab with Gwyneth Paltrow adlı belgesel serisinin ilk fragmanını yayınladı. Amerikalı aktris Paltrow’un yaşamını ve kurduğu şirketi anlatan seri, Netflix’i eleştiri oklarının hedefi yapabilir.

Marvel hayranlarının Iron Man serisinden tanıyabileceği Amerikalı aktris Gwyneth Paltrow tarafından kurulan bir yaşam tarzı ve sağlık şirketi olan Goop, dijital yayın devi Netflix’e konu oluyor. Merakla beklenen belgesel dizisinin çıkış tarihini ve fragmanını paylaşan platform, The Goop Lab’ın sınırları zorlayan sağlık konuları hakkında meraklı izleyicilere rehberlik edeceğini söylüyor.

2008 yılında kurulan Goop, bilimsel olarak kanıtlanmayan alternatif sağlık çözümlerini pazarlamakla suçlanmıştı. 2015 yılında yaptığı açıklamada, kadınlara içlerini temizlemek için vajinalarına buhar tutmalarını söyleyen Paltrow, herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan bu önerisi sebebiyle tıp dünyasının hedefi haline gelmişti.

2018'in başlarında doktorlar, bir kadının Paltrow'un daha önce kişisel olarak onayladığı arı sokması tedavisinden öldüğünü bildirmişti. Aynı yılın eylül ayında ise Goop, 10 devlet savcısı tarafından asılsız ve zararlı sağlık iddiaları ortaya attığı gerekçesiyle dava edildi ve 145.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Tüm bu aksiliklere rağmen şirketin marka değeri etkileyici bir şekilde büyüdü. Zira Netflix’in belgesel dizisi, Goop'un ne kadar başarılı bir iş modeline sahip olduğunun bir kanıtı olsa gerek. Goop'un baş içerik sorumlusu Elise Loehnen, “Goop'ta yapmaya çalıştığımız şey, insanlar tarafından çok korkutucu görülebilecek fikirleri keşfetmek” diyor. Netflix’in altı bölümlük yeni belgesel serisi Goop, 24 Ocak’ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Goop fragmanı