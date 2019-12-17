YouTube, 2019'un En Çok İzlenen 10 Reklamını Açıkladı

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, geride bıraktığımız 2019 yılında en çok izlenmiş olan 10 reklam videosunu açıkladı. 10 videodan oluşan bu listedeki 6 reklamın, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştirilen Super Bowl LIII temalı olması ise dikkat çekti.

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, 2019 yılının yavaş yavaş sonlarına gelmemizle birlikte yılın enlerini açıklamaya devam ediyor. YouTube’un yeni yıla girmemize artık sayılı günler kala paylaştığı yeni liste ise 2019 yılında en çok izlenmiş olan 10 reklam videosunun bir sıralamasını içeriyor.

Bu yıl YouTube’da en çok görüntülenen 10 farklı reklamdan 6’sı, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen ve 2018 yılının ABD Ulusal Futbol Ligi şampiyonunu belirlemek için oynanan Super Bowl LIII temalı reklamlardan oluşuyor. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra dilerseniz gelin, 2019 yılında YouTube üzerinde en çok görüntülenmiş olan reklamların listesine geçiş yapalım.

10. NFL / The 100-Year Game I SBLIII (7 milyon 459 bin görüntüleme)

9. Nike / Dream Crazier (11 milyon 246 bin görüntüleme)

8. Stella Artois / Change Up The Usual I 2019 (14 milyon görüntüleme)

7. Audi USA / Audi Presents: Science Fair (14 milyon 796 bin görüntüleme)

6. Doritos / Chance the Rapper x Backstreet Boys Super Bowl OFFICIAL VIDEO (16 milyon 700 bin görüntüleme)

5. Bosch Global / The Internet of Things presents (23 milyon 309 bin görüntüleme)

4. Apple / Introducing iPhone 11 – Apple (32 milyon 426 bin görüntüleme)

3. Gillette / We Believe: The Best Men Can Be I Gillette (Short Film) (32 milyon 983 bin görüntüleme)

2. Hyundai USA / The Elevator I 2019 Super Bowl Commercial I Hyundai (38 milyon 916 bin görüntüleme)

1.Amazon / Not Everything Makes the Cut – Amazon Super Bowl LIII Commercial (39 milyon 476 bin görüntüleme)

İçlerinde otomotiv devlerinden tutun da teknoloji ve yiyecek markalarına kadar pek çok dev firma, 2019 yılında YouTube üzerinden yayınladıkları bu videolar ile milyonlara hitap etmeyi başardılar. Bizim de sizlere bu reklamları aktardığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerden haberdar olmak bizi takip edebilirsiniz.