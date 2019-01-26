YouTube'da kaliteli video izlemeyi seven kullanıcılar için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yapılan güncelleme sonucunda video kalite ayarları sıralaması en üstte en kaliteli (2160p 4K), en altta en kalitesiz (144p) olarak yeniden sıralandı.

YouTube’da istediğimiz özelliklerden birisi de oynatmak istediğimiz videoların çözünürlüklerini önceden seçebilmek. Bu yazıyı okuyan herkesin bildiği üzere ülkemizdeki internet hızları yerlerde sürünüyor. O yüzden kaliteli video izlemek isterseniz biraz dolmasını beklemek gerekiyor. Kaliteden taviz verdiğiniz durumda beklemeden izleyebiliyorsunuz.

Genellikle mobil veri kullananlar bu kalite ayarıyla biraz daha ilgili oluyor. Çünkü operatörlerin verdiği GB'larla sınırlı internetler yanlışlıkla yüksek kaliteli bir video izlemeye çalışırsanız dakikalar içerisinde bitecektir veya Wi-Fi üzerinden izliyorum zannedip mobil veriden izlediğiniz zaman da internet suyunu çekecektir.

Bu haberimiz ise daha çok, internet konusunda biraz daha rahat olabilen, kaliteden de taviz vermek istemeyen okuyucularımızı ilgilendirecek bir haber. YouTube’a yeni gelen güncelleme sonrasında yüksek kaliteli videoları seçmek biraz daha kolay olacak.

YouTube video kalitesi seçtiğiniz sıralama listesini tersine çevirdi. Eski halinde 144p çözünürlük en üstte yer alıp, kalite alt taraflara indikçe artıyordu. Yeni halinde en tepede videonun sunabildiği en yüksek kalite var ve aşağı doğru kalite azalıyor.

Sol: eski, Sağ: yeni

Belki YouTube'ın yaptığı bu güncelleme küçük bir değişiklik olabilir ama 5G’nin artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığı şu günlerde internet hızlarının da artacağını düşündükçe bu sıralamanın hayatımızı ufak da olsa kolaylaştıracağı aşikar.