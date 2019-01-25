Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, artık önerilenler kısmında komplo teorisi videolarının yer almayacağını söyledi.

YouTube, komplo teorisi videolarını önermeyi durduracağını açıkladı. En zararsız aramaların bile sizi kaçınılmaz derecede tuhaf iddialar içeren videolara götüren algoritmik bir yoldan aşağı çekebileceği göz önüne alındığında, bu değişiklik kaçınılmaz görünüyordu. Hatta, bu tarz videolar YouTube Kids platformunda dahi görülebiliyordu.

Google’ın video yayın platformu, artık topluluk kurallarını ihlal eden veya kullanıcıları yanlış yönlere sevk eden ‘uç’ videoları önermeyeceklerini söyledi. Bu tarz videolara örnek olarak düz dünya teorileri ve sözde mucizeler gibi içerikler gösterilebilir. Bu karar, video servisindeki içeriklerin %1’inden az bile olsa, platformun büyüklüğü düşünüldüğünde milyonlarca video anlamına geliyor.

YouTube paylaştığı blog yazısında “Bu kararın, platformun özgür ifadeyi muhafazası ve kullanıcılara karşı sorumluluklarımız arasındaki dengeye darbe vuracağını düşünüyoruz” dedi. Hangi videoların önerilenler kısmında çıkmayacağına ise insanlardansa algoritma karar verecek. Bu karar kademeli olarak uygulanacak, ilk başta ABD’deki videolardan başlayacak daha sonra küresel alanda kullanılmaya başlanacak.

Son bir hatırlatma olarak bu tarz uç videoların arama sonuçlarında yer alacağını ve abonesi olduğunuz kanallardan yüklendiyse bu videoları görmeye devam edeceğinizi söylemekte yarar var.