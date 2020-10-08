Google, YouTube'un Android sürümünün simgelerini değiştirme kararı aldı. Yeni simgeler, birkaç ay önce iOS platformuna sunulan simgelerden oluşuyor. Bu hamleyle birlikte Google, YouTube'un simgelerine 2017 yılından sonra ilk kez köklü bir değişiklik getirmiş olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda YouTube'un Android sürümü için bir çalışma içerisinde olan geliştiriciler, YouTube'un simgelerini değiştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu çalışmanın önemli olduğunu söylemek gerekiyor çünkü Google, YouTube'un simgelerine köklü bir değişikliği en son 2017 yılında yapmıştı.

YouTube'un Android sürümündeki mevcut simgeler, içi dolu olarak tasarlanmıştı. Ancak Google, yıllar sonra bu tasarımdan vazgeçecek gibi. Çünkü ortaya çıkan yeni simgeler hem içi boş bir şekilde tasarlanmış hem de sanki daha kabaymış gibi görünüyor. Ayrıca yeni simgeler, mevcut simgelere kıyasla biraz daha keskin renklere sahip olacak izlenimi uyandırıyor.

YouTube'un Android sürümündeki eski ve yeni simgeler işte böyle görünüyor

*Üstteki simgeler mevcut tasarımı, alttaki simgeler ise yeni tasarımı göstermektedir.

Aslına bakacak olursak iOS kullanıcıları, YouTube'un Android sürümüne gelecek yeni simgeleri bir süredir kullanıyorlar. Bazı kesimler, bu simgelerin sadece iOS'a özel olduklarını düşünüyordu ancak görünüşe göre Google, birkaç ay önce iOS platformuna sunduğu simgeleri şimdi de Android kullanıcılarına sunacak.

Google'ın YouTube'un Android sürümündeki simgeleri değiştirerek tek tip tasarıma geçiyor oluşu, yeni bir gelişmenin daha habercisi olabilir. Geliştiriciler, bu hamlenin üzerine YouTube'un masaüstü sürümünün simgelerini de değiştirme kararı alabilirler. Ancak şu an için bu yönde bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günler, YouTube'un yeni simgelerinin geleceğini daha belirgin kılacağa benziyor.