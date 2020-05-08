Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, Android ve iOS uygulamasında video sayfası tasarımı değişikliğine gitti. Artık kullanıcılar bir videoyu açtığında, sıradaki videolar küçük resim olarak hemen altta sıralanacak.

Son dönemde, kullanıcıların daha fazla içerik izleyebilmesine odaklanan pek çok yenilik yapan YouTube, arayüzünü mümkün olduğunca işlevsel kılmaya çalışıyor. Şirket bu kez de, Android ve iOS uygulamaları için video sayfasının tasarımını değiştirdi.

Eski tasarımda, videoya yapılan yorumlar için sayfayı en aşağıya kadar kaydırmanız gerekiyordu. Şimdi ise yorum bölümü, abone ol düğmesi ve bildirim butonlarının hemen altında konumlanıyor. Söz konusu bölümde, videoya yapılan toplam yorum sayısını ve en üstteki yorumu görecekseniz.

YouTube, yeni sayfa tasarımı ile kullanıcıların çok daha fazla içerik izlemesini hedefliyor

Tasarımdaki bir diğer yenilik de sıradaki videolarla ilgili. Artık bir videoyu açtığınızda, sıradaki videolar neredeyse tam genişlikte küçük resim olarak hemen altta sıralanacak. Sıradaki ve otomatik oynat bölümleri ise artık yorumların altındaki sağ ve sol köşelerde bulunuyor.

Öte yandan sıradaki içerikler yalnızca videolardan oluşmuyor. YouTube Mix'lerin yanı sıra içerik oluşturuculardan gelen güncellemeler, anketler, resimler ve GIF'ler de alt alta sıralanacak. Yukarıda da söylediğim gibi, YouTube’un tasarım değişikliğine gitmesinin altında, kullanıcıların çok daha fazla içerik izlemesini ve keşfetmesini sağlamak yatıyor.

Takip edenler bilecektir, YouTube'un yeni video sayfası iki hafta önce tanıtılmıştı ve beta sürümde yayınlanmıştı. Yorumlar kısmının daraltılması ve en üste alınması da yapılan ilk yeniliklerden olmuştu. Bugün itibarıyla yeni video sayfası tasarımı çok daha fazla Android ve iOS kullanıcısına sunuldu.

We Are Social’ın sosyal medya kullanıcı sayıları hakkında bilgilerin de bulunduğu 'Digital 2020 - Global Digital Overview' raporuna göre, Google'ın çatısı altında faaliyet gösteren video paylaşım platformu YouTube’un küresel çapta 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.