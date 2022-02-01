Popüler video izleme platformu YouTube, uzun süredir mobil kullanıcılarının şikâyet ettiği tam ekran video izleme arayüzünü değiştiriyor. Arayüz, paylaşılan görsellere göre çok daha sade ve kullanışlı bir hale gelecek.

YouTube, video izleme denince ilk akla gelen platform. Hatta günümüzde YouTube kullanıcılarının büyük bir kısmını mobil kullanıcıları oluşturuyor. Her ne kadar büyük bir sayıya sahip olsa da mobil kullanıcılar, uzun bir süredir kullanışlı bir video izleme arayüzüne sahip değillderdi. Özellikle de tam ekran modunda.

Görünüşe göre YouTube sonunda bu sorunu kökten çözüyor ve YouTube’un Android ilk olmak üzere mobil tam ekran video izleme arayüzü tamamen değiştiriliyor. Fotoğraflardan gösterilen tasarım ise gerçekten çok kullanışlı duruyor.

Videoyu tam ekrandayken beğenebilir, yorum panelini açabilir, listeye kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz

YouTube, yayınladığı görsellerde tam ekran video izleme arayüzünü bizlerle paylaşıyor. Görülen arayüze göre tam ekran video modundayken hem çok sade hem de her şeye ulaşabileceğimiz şık bir panele sahip olacağız.

Tabii şunu da belirtmek gerek, bazı YouTube mobil kullanıcıları için bu yeni bir özellik değil. Bazı kullanıcılar bu arayüz değişikliğini 3 ay önce, bazıları 2 ve bazıları da 1 ay önce aldı. Bunun sebebi ise şirketin kademeli olarak güncelleme yapması.

İlk olarak Android cihazlara gelecek olan bu arayüz güncellemesinin iOS cihazlara ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Siz arayüz değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.