YouTube CEO’su Susan Wojcicki'den gelen açıklamaya göre platform, içerik üreticilerine ek gelir olabilmesi adına NFT ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Sistemin detayları hakkında ise henüz çok bir bilgi yok.

Twitter, Facebook derken şimdi de YouTube. Bildiğiniz gibi Twitter, NFT konusunda oldukça öne çıkan platformlardan biri. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde bu konuda yepyeni bir özellik de duyuruldu. Aynı zamanda Instagram ve Facebook cephesinden de NFT özellikleri ile ilgili bazı haberler gelmişti Şimdi ise benzer bir hamle YouTube’dan geliyor. YouTube CEO’su Susan Wojcicki’nin yaptığı açıklamayla birlikte YouTube’un da NFT işine girmek için çalıştığı öğrenildi.

Birkaç YouTuber aslında çoktan viral olmuş videolarını NFT’ye bir şekilde dönüştürmüş ve satmışlardı. Örneğin ‘Charlie Bit Me’ isimli bir bebeğin diğer bebeğin parmağını ısırdığı viral video, NFT’ye dönüştürülerek geçtiğimiz sene 761 bin dolara satılmıştı. YouTube'un da bu yönde çalışmalar yaptığı ve NFT fırsatlarına daha açık sistemler üzerinde çalıştığı bildirildi.

'İçerik üreticilerine ek gelir sağlayacak'

YouTube’un şirket blogunda yayınlanan yazıda Wojcicki, içerik üreticilerin ek gelir sağlaması adına NFT'lerin entegre olacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Wojcicki açıklamasında “İçerik üreticilerinin ve hayranların YouTube'daki deneyimlerini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ederken, içerik üreticilerinin NFT'ler gibi yeni gelişen teknolojilerden yararlanmalarına yardımcı olmak için her zaman YouTube ekosistemini genişletmeye odaklanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Wojcicki, YouTube'un Web 3.0'ı bir ilham kaynağı olarak gördüğünü söyledi ve NFT’lere dikkat çekti; muhtemel NFT’lerin yolda olduğunu belirtti. Şirket bu bahsettiklerimiz dışında herhangi bir ekstra bilgi vermedi. Dolayısıyla NFT'lerin YouTube'da ne türden bir özellik ile karşımıza çıkacağını henüz bilmiyoruz. Öğrenmek içinse biraz daha beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.