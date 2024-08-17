YouTube'un Android sürümünde çok ufak bir tasarım değişikliği yapılacak gibi görünüyor. Bu tasarım değişikliği ile alt çubuk, bulanıklaştırılmış bir görünüm kazanacak. Bu değişiklik, uygulamanın daha modern görünmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un Android sürümünde çok ufak bir değişiklik yapacak gibi görünüyor. Bu ufak değişiklik, kullanıcı deneyimini çok da etkilemeyecek ancak daha modern bir görünüm sunacak.

Edinilen bilgilere göre YouTube'un Android sürümündeki tasarım değişikliği, alt çubukta kendini gösterecek. Mevcut versiyonlarda tamamen opak bir yapıya sahip olan çubuk, yeni tasarımda bulanıklaştırılmış bir hâle bürünecek. Bu bulanıklığın arkasında ise akıştaki videoların renkleri gösterilecek.

YouTube'un yeniden tasarlanan alt çubuğu böyle görünecek

YouTube, üzerinde çalıştığı yeni alt çubuk ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yeni tasarımın ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. YouTube'un karardan vazgeçme olasılığı da mevcut.

YouTube'un Android sürümüne eklenecek yeni alt çubukla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.