YouTube'da çocuklara yönelik gibi görünen bazı içeriklerin, müstehcen videolarla dolu olduğu tespit edildi. İçerik üreticiler, YouTube politikalarını atlayabilmek için animasyonlar oluşturuyorlardı.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı içerik üreticilerin, çocuk videoları gibi görünen ancak aslında müstehcen görüntüler barındıran videolar paylaştığı tespit edildi. Bazı Reddit kullanıcıları tarafından tespit edilen kanallarda, tonla içerik bulunduğu iddia ediliyor.

Reddit kullanıcılarının iddialarına göre kanal sahipleri, YouTube'un kurallarını atlayabilmek için animasyon içerikler oluşturuyorlar. Kanala dışarıdan bakan bir kullanıcı, bunun çocuklara yönelik içerikler ürettiğini düşünüyor. Ancak videolar izlenmeye başladığı zaman durumun rengi değişiyor. İddiaya göre söz konusu kanallarda "NSFW" türüne giren her türlü içerik barındırılıyor.

Kanal sahipleri, içerikleri gizlemeye bile çalışmıyorlar

Reddit'teki kullanıcılar, söz konusu kanal sahiplerinin her şeyi açık açık gösterdiğini ileri sürüyorlar. Hatta iş öyle bir noktaya gelmiş ki videoların kapak görsellerinde bile çıplaklık içeren ögeler bulunuyormuş. Platformun aylık kullanıcı sayısının 2,5 milyar civarında olduğunu, bunun yüzde 10'u kadarının çocuklardan oluştuğunu söyleyelim. İşin ne kadar ciddi olduğunu bu istatistiklerden anlayabilirsiniz.

YouTube'daki çıplaklık, bir süredir gündemde. Platform, bununla ilgili elinden gelen her şeyi yaptığını söylemiş olmasına rağmen tam anlamıyla bir çözüm üretememiş gibi görünüyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; daha yakın geçmişte sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, OnlyFans fenomeni olduğu anlaşılan bir kadının, "eğitim" adı altında müstehcen tavırlar sergilediğinden bahsetmiştik. Bakalım YouTube, tüm bunların üstesinden nasıl gelecek.