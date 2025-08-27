YouTube, TV uygulamasına gelecek özellikleri test etmek isteyenleri sevindirecek bir hamle yaptı. Android TV uygulaması için beta versiyon duyuruldu.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli YouTube’a yeni özellikler ekleniyordu. Dev video platformunun en çok kullanıldığı yerlerden biri de televizyonlar. Android TV’ler başta olmak üzere akıllı televizyonu olan herkes YouTube’un TV versiyonunu cihazından kullanıyor. Bu yüzden de TV uygulamasına gelecek özellikler de büyük önem taşıyor.

Şimdi ise şirket, YouTube’un Android TV ve Google TV uygulamasına gelecek özellikleri önden test etmek isteyen kullanıcılar için sevindirici bir hamle yaptı. Android TV’ler için YouTube’un beta versiyonu duyuruldu.

Android TV kullanıcıları, YouTube’un beta versiyonu ile özellikleri herkesten önce deneyebilecek

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamaya göre özellikleri daha herkese sunulmadan test etmek isteyen kullanıcılar, YouTube’un Android TV uygulamasının beta versiyonuna erişim sağlayabilecek. Türkiye de bu versiyonun sunulduğu ülkeler arasında. Yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantı üzerinden beta programına katılarak test kullanıcısı olmak. Kayıt olduktan kısa süre sonra televizyonunuzdaki uygulamanız otomatik güncellenecek ve beta sürümü kullanabileceksiniz.

Google, bu beta versiyon ile kullanıcılardan geri bildirim almayı ve özellikleri test ederek nasıl tepki verdiklerini görmeyi amaçlıyor. Sizin için avantajı da daha kimsede olmayan özellikleri önden görmeniz. Beta programından istediğiniz zaman çıkabileceğinizi de belirtelim. Play Store’da uygulamanın sayfasından bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz.