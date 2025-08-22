Dijital platformlar artık yalnızca içerik tüketme alanı olmaktan çıkıp, kullanıcıların günlük yaşamlarına dokunan yeni özellikler sunmaya başladı. Özellikle müzik odaklı yenilikler, dinleyicilerin sanatçılarla daha kolay etkileşim kurmasına imkan tanıyor. Bu da konser ve etkinliklerin takip edilmesini her zamankinden daha pratik hale getiriyor. YouTube’un son adımı da bu eğilimin en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

YouTube şimdi de yepyeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Yeni gelen bu özellikle birlikte kullanıcıların canlı konserleri daha kolay keşfetmesi sağlanacak. Sanatçıların turne tarihleri ise doğrudan video içeriklerine entegre edilerek izleyicilere gösterilecek.

YouTube’un Bandsintown iş birliğiyle gelen bu özellik sayesinde artık video izlerken, Shorts’lara bakarken ya da bir sanatçının kanalında gezerken yaklaşan konser tarihleri görülebilecek. Yeni özellik şimdilik yalnızca YouTube üzerinde aktif olacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise YouTube Music platformuna genişletilerek sanatçı sayfaları ve ana ekranda konser bilgileri yer alacak.

700 binden fazla sanatçı ve 65 bin mekandan konser bilgisi

Bu yeni entegrasyon sadece konser tarihlerini göstermekle kalmıyor. Kullanıcılar bulundukları şehirdeki konserler için de bildirim alabilecek. Bandsintown üyeleri ise ekstra olarak iki aylık ücretsiz YouTube Premium deneme fırsatından yararlanabilecek.

Pop müzik sanatçısı Sabrina Carpenter, entegrasyonun duyuru yüzü olarak seçildi. Onun turne tarihleri artık hem YouTube abonelerine hem de Bandsintown takipçilerine görünecek. 700 binden fazla sanatçı ve 65 bin mekandan alınan verilerle desteklenen bu sistem, YouTube’un konser keşif özelliğini geniş bir müzik arşiviyle sunacak.

Artık YouTube’da konser keşfetmek çok daha kolay olacak. Canlı müzik etkinliklerini takip etmek isteyenler, gerekli bilgilere tek bir yerden ulaşabilecek.