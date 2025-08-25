Yapay zekâ artık hayatımızın her köşesine sızmış durumda. Fakat işin içine kullanıcıların haberi olmadan girince işler karışıyor. Son günlerde YouTube’un videolara gizlice yapay zekâ dokunuşları yaptığı ortaya çıktı. Yüzlerde ve kıyafetlerde fark edilen bu ufak değişiklikler ise içerik üreticilerin tepkisini çekti.

YouTube, içerik üreticilerine haber vermeden videolara yapay zekâ dokunuşu yaptı. Yüzlerde ve kıyafetlerde fark edilen bu küçük oynamalar, içeriklerin ne kadar "gerçek" kaldığı sorusunu gündeme getirdi.

Popüler YouTuber Rick Beato, son videolarından birinde yüzünün farklı göründüğünü fark ederek şüphelendi. Benzer şekilde içerik üreticisi Rhett Shull da videolarında yapay zekâ izlerine rastladığını ve bunun izleyici güvenini zedeleyebileceğini belirtti.

Yapay zekâ dokunuşlarının imajı ve güveni tehdit ettiği düşünülüyor

Sosyal medyada haziran ayından bu yana paylaşılan örnekler üzerine YouTube, Shorts videolarında bulanıklığı azaltmak ve görüntüleri netleştirmek amacıyla “makine öğrenimi” tabanlı bir test yürüttüğünü doğruladı.

Şirket, bu düzenlemelerin aslında modern akıllı telefonların video işlerken yaptığı şeylere benzediğini belirtti. Ama uzmanlara göre ise asıl sorun içerik üreticilerine bu konuda hiçbir tercih hakkı verilmemesi. Özellikle yapay zekâ ile yapılan müdahalelerin üreticilerin imajını değiştirebileceği ve internetteki güveni sarsabileceği vurgulandı.

YouTube’un yapay zekâ denemeleri, içeriklerin arka planda nasıl işlendiği konusunda yeni tartışmaları alevlendirdi. Uzmanlar ise kullanıcıların onayı olmadan yapılan bu müdahalelerin dijital dünyada güven sorunlarını büyütebileceğine dikkat çekiyor.