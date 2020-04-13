YouTube Android Uygulamasında Yorumların Yeri Değişiyor

YouTube, Android uygulamasında yeni bir arayüzü test etmeye başladı. Test edilen arayüzde Yorumlar bölümü, izlenilen video açıklamalarının altına getirilmiş görünüyor.

Google, YouTube’ın Android uygulaması için yeni özellikler denemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kullanıcılara, YouTube’un mobil uygulaması üzerinden akıllı televizyonlardaki YouTube kullanımını kontrol edecek özellikler sunulmuştu. Bu özellikle beraber Yorumlar kısmının gizlenip Önerilen Videolar’ın görüleceği bir özellik de test edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise kullanıcıların videoların altındaki Yorumlar bölümüne kolayca ulaşabileceği yeni bir arayüz test edilmeye başlandı.

Şu anda YouTube’un Android uygulamasında, Yorumlar bölümü Önerilen Videolar bölümünün altında yer alıyor. İzlediği video hakkındaki yorumları görmek isteyen kullanıcılar, Önerilen Videolar’ın tamamını kaydırdıktan sonra yorumları görebiliyor.

YouTube geliştiricileri bu sorunu çözmek için yeni bir arayüzü test etmeye başladılar. Test edilen arayüzde Yorumlar, doğrudan izlenen videonun açıklama bölümünün altında yer alıyor. Bu sayede izlediği video hakkında yapılan yorumları görmek isteyen kullanıcılar, kolayca Yorumlar bölümüne ulaşabiliyor.

Yorumlar bölümünün izlenen videonun hemen altına yerleştirildiği arayüz şu anda test aşamasında. Bu nedenle yeni arayüzü sadece bazı kullanıcılar kullanabiliyorlar. Şu anda yayında olan 15.14.33 sürümünde test edilen özellik bulunmuyor.

Twitter’da bazı kullanıcılar YouTube’un yeni güncellemesini kullanabildiklerini söylüyorlar. Ancak güncelleme tüm kullanıcılara henüz sunulmuş değil. YouTube, arayüz değişikliğinin getireceği olası sorunları çözdükten sonra tüm kullanıcılara bir güncelleme yayınlayacaktır.