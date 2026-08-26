Bu içeriğimizde YouTube arama geçmişi silme işleminin bilgisayar ve telefonda nasıl yapıldığını, istemediğiniz sorguları listeden nasıl çıkarabileceğinizi anlatıyoruz.

YouTube'da yaptığınız aramalar hesabınızın geçmişinde saklanabiliyor. Daha sonra arama kutusunu açtığınızda önceden yazdığınız bazı ifadelerin karşınıza çıkmasının nedenlerinden biri de bu kayıtlar. Arama geçmişiniz zamanla ilgilenmediğiniz konularla dolduysa eski sorguları kaldırmanız mümkün.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

YouTube arama geçmişi silme işlemi tüm kayıtları ortadan kaldırmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Belirli bir aramayı tek başına kaldırabilir veya seçtiğiniz zaman aralığındaki geçmişi temizleyebilirsiniz. Yalnız toplu silme seçeneğini kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Google'ın güncel sisteminde belirlenen zaman aralığındaki arama geçmişiyle birlikte izleme geçmişi de silinebiliyor.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Bilgisayarda eski YouTube aramaları nasıl silinir?

YouTube arama geçmişi Google hesabınızdaki Etkinliğim sayfası üzerinden ayrıntılı biçimde yönetilebiliyor. Burada geçmişte yaptığınız sorguları görebilir, belirli kayıtları arayabilir veya istediğiniz zaman aralığını seçebilirsiniz.

Bilgisayarda YouTube arama geçmişini temizlemek için şu adımları uygulayın:

Google'ın Etkinliğim sayfasını açın. YouTube'da kullandığınız Google hesabıyla oturum açın. YouTube geçmişinizin bulunduğu bölüme geçin. Üst taraftaki SİL seçeneğine tıklayın. Silmek istediğiniz zaman aralığını belirleyin. Ekrandaki bilgileri kontrol ederek işlemi onaylayın.

Google, SİL seçeneğini kullanarak belirli bir zaman aralığındaki arama geçmişini topluca temizlediğinizde aynı dönemdeki izleme geçmişinin de silineceğini belirtiyor. Yani yalnızca arama kayıtlarını kaldırmak isterken izlediğiniz videoları da geçmişten çıkarabilirsiniz.

Bütün geçmiş yerine belirli bir döneme ulaşmak istiyorsanız takvim seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Böylece eski etkinlikler arasında uzun süre gezinmeden istediğiniz tarihteki YouTube geçmişine ulaşabilirsiniz. Arama simgesi ise belirli bir sorguyu geçmiş içerisinde bulmayı kolaylaştırıyor. Arama geçmişi temizlendikten sonra daha önce yaptığınız sorguların arama kutusunda geçmişe dayalı öneriler olarak görünmemesi gerekiyor. Yeni aramalar yapmaya devam ettiğinizde ise geçmiş kaydı açık olduğu sürece bu sorgular yeniden hesabınıza eklenebiliyor.

Telefondaki arama kayıtlarını temizleme adımları

Telefon tarafında arama geçmişini yönetmek için tarayıcı açmanız gerekmiyor. YouTube uygulamasındaki hesap ayarlarından ilgili bölüme ulaşabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Android'de güncel işlem sırası şöyle: YouTube uygulamasını açın ve hesabınızda oturum açın.

Profil resminize dokunun. Ayarlar bölümüne girin. Tüm geçmişi yönet seçeneğini açın. Üst bölümdeki SİL seçeneğine dokunun. Temizlemek istediğiniz zaman aralığını seçin. Silinecek etkinlikleri kontrol ederek işlemi tamamlayın.

Toplu SİL seçeneğini kullandığınızda seçtiğiniz dönemdeki izleme geçmişi de kaldırılıyor. Sadece birkaç aramadan kurtulmak istiyorsanız toplu temizleme yerine kayıtları ayrı ayrı silmek daha uygun. Geçmiş yönetimi ekranında arama ve takvim seçenekleri de bulunuyor. Belirli bir tarihte yaptığınız sorguları görmek için takvimi, geçmiş içerisindeki belirli bir ifadeyi bulmak için arama aracını kullanabilirsiniz.

Tek bir arama için tüm geçmişi silmeyin

Arama kutusunda görmek istemediğiniz yalnızca bir veya birkaç sorgu varsa bütün YouTube geçmişini temizlemenize gerek yok. Google, geçmiş kayıtlarının tek tek silinmesine izin veriyor.

Bilgisayarda Etkinliğim sayfasına girdikten sonra kaldırmak istediğiniz aramayı bulun ve yanındaki silme simgesini kullanın. Telefonda Ayarlar → Tüm geçmişi yönet yolunu izledikten sonra ilgili aramanın yanındaki silme seçeneğine dokunabilirsiniz.

Bu yöntem toplu silmeden önemli bir noktada ayrılıyor. Belirli bir arama girişini tek başına kaldırdığınızda diğer YouTube geçmişinizi olduğu gibi bırakabilirsiniz. YouTube ayrıca silinen arama girişlerinin artık arama kutusunda geçmişe dayalı öneri olarak gösterilmeyeceğini belirtiyor. Böylece yıllardır biriken bütün kayıtları temizlemek yerine yalnızca görmek istemediğiniz ifadeleri ayıklayabilirsiniz.

Arama geçmişini sürekli temizlemek zorunda kalıyorsanız farklı bir yöntem daha bulunuyor. YouTube'un yaptığınız yeni aramaları geçmişe eklemesini durdurabilirsiniz.

YouTube aramalarınızı kaydetmeyi durdurabilirsiniz

Arama geçmişini sürekli temizlemek istemiyorsanız YouTube'un yeni sorgularınızı kaydetmesini durdurabilirsiniz. Üstelik bunun için tüm YouTube geçmişini kapatmanız gerekmiyor. Google, izlediğiniz videolar ile yaptığınız aramaların geçmişe dahil edilmesini ayrı ayrı yönetmenize izin veriyor.

Telefonda arama geçmişinin kaydedilmesini durdurmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

YouTube uygulamasını açın. Profil resminize dokunun. Ayarlar bölümüne girin. Tüm geçmişi yönet seçeneğini açın. Kontroller sekmesine geçin. YouTube'da yaptığım aramaları dahil et seçeneğinin işaretini kaldırın.

Bu ayarı kapattıktan sonra yaptığınız yeni aramalar YouTube arama geçmişine eklenmiyor. Daha önce kaydedilmiş sorgular ise otomatik olarak ortadan kalkmıyor. Eski kayıtları da kaldırmak istiyorsanız bunları ayrıca silmeniz gerekiyor.

Google Etkinliğim sayfasındaki YouTube geçmişi ayarlarından YouTube'da yaptığım aramaları dahil et seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. İzlediğiniz videoların kaydedilmesini açık bırakırsanız yalnızca arama geçmişini durdurmuş olursunuz.

Geçmişi kalıcı olarak kapatmak istemediğiniz durumlarda YouTube'un Gizli modunu kullanmak da başka bir seçenek. YouTube, Gizli modda yapılan aramaların arama geçmişine kaydedilmediğini belirtiyor. Böylece normal önerilerinizi etkilemesini istemediğiniz geçici araştırmalar için geçmiş ayarlarını değiştirmeniz gerekmeyebilir.

Eski aramalar kendiliğinden de silinebiliyor

Arama geçmişinin kaydedilmesini tamamen durdurmak istemiyorsanız otomatik silme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Böylece yeni sorgular geçmişe eklenmeye devam ederken belirlediğiniz süreden eski etkinlikler otomatik olarak temizleniyor.

Bilgisayarda Google Etkinliğim sayfasına ulaştıktan sonra YouTube geçmişinizdeki Otomatik sil seçeneğini açmanız gerekiyor. YouTube burada 3 ay, 18 ay veya 36 ay seçeneklerini sunuyor. Geçmişinizin otomatik olarak kaldırılmasını istemiyorsanız bu özelliği kapalı da bırakabilirsiniz. Otomatik silme, arama geçmişini düzenli olarak elle temizlemek istemeyenler açısından daha pratik bir çözüm oluşturuyor. Söz gelimi 3 ay seçildiğinde yeni etkinlikler kaydedilmeye devam ediyor fakat saklama süresini aşan geçmiş zaman içinde hesabınızdan kaldırılıyor.

Burada arama ve izleme geçmişinin aynı YouTube geçmişi kontrolleri altında bulunduğunu hatırlamak gerekiyor. Yalnızca belirli sorguları ortadan kaldırmak istiyorsanız tek tek silme yöntemi daha kontrollü bir seçenek.

Arama geçmişini silmek önerileri etkiler mi?

YouTube arama geçmişi yalnızca arama kutusunun altında gördüğünüz eski ifadelerden oluşmuyor. Platform, yaptığınız aramaları önerileri ve arama sonuçlarını kişiselleştirmek için kullanılan sinyallerden biri olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle belirli bir aramayı geçmişten sildiğinizde söz konusu sorgu gelecekteki önerileri etkilemek için kullanılmıyor. Arama geçmişinin tamamını temizlediğinizde ise eski sorgularınız arama kutusunda geçmişe dayalı öneriler şeklinde gösterilmiyor.

Arama geçmişini temizlemek YouTube deneyiminizi tamamen sıfırlamak anlamına gelmiyor. Platformun önerileri yalnızca yaptığınız aramalara bağlı değil. İzleme geçmişiniz ve YouTube'a verdiğiniz farklı geri bildirimler de kişiselleştirme üzerinde rol oynayabiliyor.

Bu ayrım, belirli bir konu hakkında geçici araştırma yaparken işe yarıyor. Normalde ilginizi çekmeyen bir konuda art arda aramalar yaptıysanız bu sorguları geçmişten kaldırabilir veya araştırmaya başlamadan önce arama geçmişini durdurabilirsiniz. YouTube da geçmişin, gelecekteki önerileri veya arama sonuçlarını etkilemesini istemediğiniz geçici araştırmalarda bu yöntemin kullanılabileceğini belirtiyor.

Arama geçmişini yeniden açtığınızda sonraki sorgularınız tekrar kaydedilmeye başlıyor. Dolayısıyla seçim kalıcı olmak zorunda değil. İhtiyacınıza göre kayıt özelliğini açıp kapatabilir, eski sorguları tek tek kaldırabilir veya otomatik silme süresi belirleyebilirsiniz.

Böylece arama kutusunda yıllar önce yazdığınız ifadeleri görmek zorunda kalmadan YouTube'un hangi aramalarınızı hatırlayacağını daha kontrollü biçimde yönetebilirsiniz.