Reddit'te bir kullanıcının aktardığı gelişmeye göre YouTube, ücretsiz kullanıcılarına tam bir saatlik atlanamayan reklamlar gösteriyor.

YouTube son dönemde kullanıcıları Premium abonesi olmaya teşvik etmek adına normal kullanıcıların karşısına normalden daha fazla reklam çıkarmaya başladı ve şirket var gücüyle reklam engelleyicileri de engelliyor. Bugün ise bir kullanıcının karşılaştığı reklam görenleri şaşkına çevirdi.

Reddit'te paylaşılan bir gönderiye göre YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcıların karşısına bir saatlik atlanamayan reklamlar çıkarmaya başladı.

YouTube durumun hatadan ibaret olduğunu bildirdi ama...

Google, yıllardır YouTube’da reklam engelleyicilere karşı sıkı bir mücadele yürütüyor. Herkesin kabul edebileceği üzere platformun ücretsiz hizmet sunabilmesi için reklamlara ihtiyaç var.

Reklam gelirlerinin bir kısmı içerik üreticilere giderken, büyük bir payı da Google'ın kasasına giriyor ancak bu gelir modeline rağmen şirketin son dönemdeki reklam politikaları kullanıcıları âdeta canından bezdiriyor.

Durumu YouTube'a bildiren kullanıcılar bu tür reklamların teknik bir hatadan ibaret olduğuna dair geri dönüş almış durumda ancak bu teknik hata henüz çözülmüş değil, bu nedenle YouTube'u ücretsiz olarak kullanıyorsanız karşınıza bir dizi bölümü uzunluğunda reklamlar çıkması muhtemel.