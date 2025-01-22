YouTube Premium'a eklenecek olan yeni özellikler, izleme deneyiminizi önemli ölçüde artıracak.

YouTube, her ay yenilikçi deneysel özellikler sunarak kullanıcılarının video izleme deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Tabii bu özelliklerin hepsi herkese açık değil. YouTube Premium kullanıcılarına özel olan bu özelliklere bugün yenilerinin de ekleneceği açıklandı.

Gelecek olan yenilikler, kullanıcıların video izleme alışkanlıklarını daha keyifli ve esnek hâle getirecek.

YouTube Premium'a gelecek olan yeni özellikler

Yüksek Kaliteli Ses : Müzik videolarında daha net ve derin ses deneyimi için 256kbps ses kalitesi sunuluyor.

: Müzik videolarında daha net ve derin ses deneyimi için 256kbps ses kalitesi sunuluyor. iOS için YouTube Shorts’ta Resim İçinde Resim (PiP ): Başka bir uygulamayı kullanırken Shorts videolarını izlemeye devam edebilirsiniz.

): Başka bir uygulamayı kullanırken Shorts videolarını izlemeye devam edebilirsiniz. Akıllı İndirmeler (iOS) : Önerilen Shorts videoları, çevrimdışı görüntüleme için otomatik olarak indirilecek.

: Önerilen Shorts videoları, çevrimdışı görüntüleme için otomatik olarak indirilecek. Web’de “İleri Atla” Özelliği : Mobilde oldukça sevilen bu özellik artık web tarayıcılarında da kullanılabilir hâle geliyor. Videonun en iyi bölümlerine hızlıca geçiş yapabileceksiniz.

: Mobilde oldukça sevilen bu özellik artık web tarayıcılarında da kullanılabilir hâle geliyor. Videonun en iyi bölümlerine hızlıca geçiş yapabileceksiniz. Mobilde Daha Yüksek Oynatma Hızları: Mobil cihazlarda 4 kata kadar artırılmış oynatma hızlarıyla videoları izleme şeklinizi özelleştirebileceksiniz.

YouTube, bu özelliklerin Premium kullanıcıların video izleme deneyimlerini önemli ölçüde geliştireceğine inanıyor. Eğer bir Premium abonesiyseniz bu özellikleri yakında denemeye başlayabileceksiniz.