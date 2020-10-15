YouTube, Covid-19 pandemisiyle mücadelede en önemli kozlarımızdan biri olacak aşılarla ilgili doğruluğu olmayan ve komplo teorisine giren videoları kaldıracak. Şirket, Covid-19 Hakkında Yanlış Bilgilendirme Politikası’na yeni kurallar ekledi.

Son yıllarda akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması sonucunda internet kullanımı da çok yüksek miktarda arttı. Bu durum da ister istemez etrafta sürekli bir bilgi kirliliğinin oluşmasını sağlıyor. Büyük sosyal medya şirketleri de platformlarını daha güvenilir kılmak için düzenli olarak gerçek dışı bilgilerle mücadele ediyor. Bu mücadele örnekleri son dönemde 2020’nin en önemli olaylarından olan Covid-19 pandemisinde görülmeye başlandı.

Video paylaşım platformu YouTube, Covid-19 Hakkında Yanlış Bilgilendirme Politikası’na bazı yeni kurallar ekledi. Dünyanın potansiyel bir Covid-19 aşısına yaklaştığı bu dönemde, video paylaşım platformu, aşılarla ilgili yanlış bilgileri engellemek istiyor. Yeni politika da YouTube’un koronavirüs aşılarıyla ilgili “yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü’nün uzman fikir birliğiyle çelişen” doğrulanmamış iddiaları kaldırabileceği belirtildi.

Covid-19 aşısı ile ilgili doğrulanmamış bilgi paylaşımı bulunan videolar kaldırılacak

Bu yeni politika maddesiyle birlikte aşıyla ilgili oluşturulan yanlış bilgiler kaldırılarak insanlara doğru bilgiler ulaştırılacak. Örneğin, aşının kısırlığa neden olduğu veya insanları öldürebileceği gibi metinlere sahip videolar, yanlış bilgilendirmeye teşvik eden içerik olarak kabul edilip kaldırılacak. Bu yanlış bilgilendirmelerde aşı yaptıranlara Bill Gates’in mikroçip takacağı gibi komplo teorileri de bulunuyor.

YouTube, yaptığı açıklamada şubat ayından bu yana koronavirüsle ilgili yanlış bilgileri destekleyen 200.000’den fazla videoyu kaldırdı. Kaldırılan videolar arasında Covid-19’u 5G’ye bağlayan bazı komplo teorisi videoları da yer alıyordu.

YouTube’dan hemen bir gün önce Facebook da benzer bir hamleyle aşıların güvenilirliğini düşüren reklamları yasaklayan politikasını duyurmuştu. Aşılar yavaş yavaş ortaya çıktıkça sosyal medya devlerinden de yeni önlemler gelmeye başladı.