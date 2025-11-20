YouTube'a, Gördüğü Her Videoyu Arkadaşlarına Atanları Havalara Uçuracak Bir Özellik Geliyor

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Google, YouTube'un yeni DM özelliği üzerinde ikinci kez testlere başlamış durumda.

YouTube, daha önce vazgeçtiği özel mesajlaşma (DM) özelliğini geri getirmek için yeni bir hamlede bulundu. Şu anda İrlanda ve Polonya’daki 18 yaş üstü kullanıcılar arasında test edilen bu özellik, izleyicilere videoları doğrudan birbirleriyle paylaşma imkânı sunuyor.

Buradaki en önemli sıkıntı ise gizlilik konusu. Google'ın belirttiğine göre özel mesajların tamamı, Topluluk Kuralları’na uygunluğunu sağlamak için Google tarafından incelenebilecek.

YouTube DM özelliği bundan yıllar önce denenmişti

Bu yenilik, YouTube’un 2017 yılında getirdiği ancak 2019’da kaldırdığı DM uygulamasından sonraki ikinci denemesi. O dönemde şirket, odağını yorum kısmındaki toplu sohbetlere kaydırmak için özel mesajlaşmaları kaldırmıştı. Google ise bu özelliğin geri getirilmesinin önde gelen kullanıcı taleplerinden biri olduğunu iddia ediyor.

Bakalım, altı yıl aradan sonra tekrar denenen bu özellik bu kez kalıcı olabilecek mi?