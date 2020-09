YouTube’da En Çok Beğeni Alan 20 Video

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, hemen herkesin içinde çokça vakit geçirdiği bir platform. Böyle büyük bir platformun da en çok beğeni alan videolarının merak edilmesi kaçınılmaz oluyor. Bu içeriğimizde de sizler için en çok beğeni alan 20 YouTube videosunu sıraladık.

YouTube, internetteki en popüler ve kullanılan sosyal medya platformlarından biri konumunda ve insanları yatak odalarından uluslararası yıldızlığa ulaştırma potansiyeline sahip. Yani YouTube kelimenin tam anlamıyla dünyayı değiştirdi. Böyle bir durumda YouTube'da en çok beğeni alan video olmanın başarması inanılmaz derecede zor diyebiliriz.

Daha önceden yaptığımız YouTube’da En Çok İzlenmeye sahip olan videolar listesinin ve YouTube’da En Çok Dislike Alan Videolar listemizin ardından başka bir YouTube Enleri listesi hazırladık. Bu sefer YouTube üzerinde en çok beğeni alan 20 videoyu sizler için listeledik. Dilerseniz lafı fazla dolandırmadan listemize geçelim.

YouTube’un en çok beğeni alan videoları:

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See you Again

Ed Sheeran – Shape of You

Alan Walker – Faded

Pinkfong – Baby Shark Dance

PSY – Gangnam Style

BTS – Boy With Luv

BTS – Dynamite

Marshmello – Alone

Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

Shawn Mendes ft. Camila Cabello – Señorita

BLACKPINK – How You Like That

BTS – DNA

BLACKPINK – Kill This Love

Adele – Hello

MrBeast – Make This Video The Most Liked On Youtube

Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk

BLACKPINK - Ddu-Du Ddu-Du

Justin Bieber – Baby

Billie Eilish – Bad Guy

Beğeni sayısı: 14,47 Milyon

Dislike sayısı: 957 Bin

İzlenme sayısı: 970.809.209

YouTube’un en çok beğeni alan videoları listemizin son sırasında, yakın dönemin yükselen genç pop yıldızı Billie Eilish’in Bad Guy şarkısı yer alıyor. Grammy törenlerinde 5 adet ödül kazanan Bad Guy şarkısının klipi de en çok beğenilen 20 video arasında yer almayı başardı.

Justin Bieber – Baby

Beğeni sayısı: 14,87 Milyon

Dislike sayısı: 11 Milyon

İzlenme sayısı: 2.308.508.930

Billie Eilish’in ardından Justin Bieber’ın 2010 yılında çıkan ve kendisinin ününü arşa çıkartan Baby şarkısının klipine geliyoruz. Bu listedeki en eski video olan Baby, çıkmasının ardından 120 gün boyunca YouTube üzerinde en çok beğeni alan video olma unvanını da korumayı başarmıştı.

BLACKPINK - Ddu-Du Ddu-Du

Beğeni sayısı: 14,88 Milyon

Dislike sayısı: 866 Bin

İzlenme sayısı: 1.325.822.413

Listedeki birçok K-POP şarkısı arasından ilki olan BLACKPINK’in Ddu-Du Ddu-Du şarkısının video klipi, aynı zamanda YouTube üzerinde en çok aboneye sahip olan kanallardan birinde yer alıyor. Dolayısıyla BLACKPINK şarkılarının en çok beğeni alan video listesinde bu kadar fazla bulunması şaşırtıcı olmasa gerek.

Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk

Beğeni sayısı: 14,92 Milyon

Dislike sayısı: 894 Bin

İzlenme sayısı: 3.953.439.195

2014 yılının sonundan itibaren neredeyse her yerde çalan bu şarkı, videosuyla birlikte büyük bir patlama yaşamıştı. En İyi Pop Videosu da dahil olmak üzere UK Music Video Awards ödül töreninde birçok ödül kazanan, 2015 MTV Video Music Awards ödüllerinde ise En İyi Erkek Şarkıcı Videosu ödülünü kazandıran Uptown Funk listemizin 17. sırasında yer alıyor.

MrBeast – Make This Video The Most Liked On Youtube

Beğeni sayısı: 15 Milyon

Dislike sayısı: 231 Bin

İzlenme sayısı: 70.089.744

MrBeast isimli global çapta ünlü olan bir YouTuber’ın, bir yumurta fotoğrafının Instagram’da en çok beğeni alan gönderi olmasından yola çıkarak çektiği bu videonun amacı başlığından da anlayabileceğiniz gibi YouTube üzerinde en çok beğeni alan video olmak. Tabii videonun yayınlandığı 17 Ocak 2019 tarihinde bunu başarmış olsa da K-POP tufanı gelince listede 16. sıraya geriledi.

Adele – Hello

Beğeni sayısı: 15,21 Milyon

Dislike sayısı: 844 Bin

İzlenme sayısı: 2.712.967.830

Listemizin 15. sırasında yer alan Adele’in efsane şarkısı Hello’nun klipi, listedeki tek Adele şarkısı durumunda. Ancak kendisinin 2020’nin sonlarına doğru çıkacak olan yeni albümüyle birlikte işleri değiştirmesi mümkün.

BLACKPINK – Kill This Love

Beğeni sayısı: 15,87 Milyon

Dislike sayısı: 1 Milyon

İzlenme sayısı: 1.035.551.082

Listedeki ikinci şarkısıyla BLACKPINK isimli K-POP grubu tekrar karşımıza çıkıyor. 2019 yazında piyasaya sürülen Kill This Love şarkısının video klipi YouTube’da en çok beğeni alan 20 video listemizin 14. sırasında yer alıyor.

BTS – DNA

Beğeni sayısı: 16,17 Milyon

Dislike sayısı: 845 Bin

İzlenme sayısı: 1.091.458.224

Listenin ikinci K-POP grubu olan BTS’in listedeki ilk videosu olan DNA şarkısının video klipi, 2017 yılında yayınlanmasının ardından en çok beğenilen videolar arasında ilk sıralarda yer almayı başarmıştı ancak şu an listemizde 13. sırada yer buluyor.

BLACKPINK – How You Like That

Beğeni sayısı: 16,32 Milyon

Dislike sayısı: 947 Bin

İzlenme sayısı: 540.425.039

2020 yazında YouTube’da paylaşılan ve aynı zamanda ilk 24 saatte en çok izlenilen videolar arasında yer alan BLACKPINK’ın listedeki 3. videosu olan How You Like That şarkısının klipi, çıktığı günden beri birçok YouTuber tarafından montaj videolarında, introlarda, müzik remixlerinde ve birçok yerde kullanılmakta.

Shawn Mendes ft. Camila Cabello – Señorita

Beğeni sayısı: 16,34 Milyon

Dislike sayısı: 491 Bin

İzlenme sayısı: 1.119.735.138

Çıktığı 2019 yılında hem büyük bir ticari başarı elde eden hem de Billboard Hot 100 listesinde 1. sıraya yerleşen Señorita şarkısı, bu kadar ünlenmesini bir nevi Camila Cabello’nun Havana şarkısından elde ettiği üne borçlu diyebiliriz.

Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

Beğeni sayısı: 17,38 Milyon

Dislike sayısı: 724 Bin

İzlenme sayısı: 2.826.236.988

Maroon 5 ile düet yapan Cardi B’nin listedeki bir diğer şarkısı olan Girsl Like You’nun klipi, 2018 yılında büyük hit olmuştu. Video ayrıca MTV Video Play ödüllerinde kazanan olmayı başarmıştı. NRJ Music Awards ödüllerinde de yılın şarkısı olmayı başarmıştı.

Marshmello – Alone

Beğeni sayısı: 17,73 Milyon

Dislike sayısı: 626 Bin

İzlenme sayısı: 1.828.586.940

YouTube’da en çok aboneye sahip olan kanallardan biri olan Marshmello’nun bu listede bir yeri olması kaçınılmazdı. Müzik yapımcısı ve aynı zamanda bir DJ olan Marshmello’nun 2016 yılında çıkan şarkısı Alone da en çok beğeni alan videolar listemizde 9. sırada yer alıyor.

BTS – Dynamite

Beğeni sayısı: 18,02 Milyon

Dislike sayısı: 911 Bin

İzlenme sayısı: 395.008.578

2020 yılının Ağustos ayında çıkan, BTS grubunun listedeki 2. şarkısı olan Dynamite, en çok beğeni alan videolar listesinde 8. sırada olmasının yanı sıra YouTube’da ilk 24 saatte en çok izlenilen videolar listesinde de yer almakta.

BTS – Boy With Luv

Beğeni sayısı: 18,31 Milyon

Dislike sayısı: 1 Milyon

İzlenme sayısı: 954.555.498

Listenin ilk 10 sıralamasını işgal eden K-POP grupları arasında listede en çok videosu bulunan BTS grubunun Boy With Luv şarkısı da yine ilk 24 saatte en çok izlenen videolar listesinde başlarda yer alıyor.

PSY – Gangnam Style

Beğeni sayısı: 19,34 Milyon

Dislike sayısı: 2,5 Milyon

İzlenme sayısı: 3.793.078.467

YouTube’da en çok izlenme alan videolar arasında yer alan PSY’ın Gangnam Style şarkısı, aynı zamanda ilk 1 milyar izlenmeye ulaşan video olma unvanına da sahip. Bütün bunların yanı sıra bu video gördüğünüz gibi en çok beğeni alan videolar listemizin 6. sırasında yer alıyor.

Pinkfong – Baby Shark Dance

Beğeni sayısı: 20.62 Milyon

Dislike sayısı: 9,5 Milyon

İzlenme sayısı: 6.641.445.246

YouTube’da en çok izlenmeye sahip 2. video olan Pinkfong’un Baby Shark Dance videosu, çocuklar için öğretici nitelikte olan bir video. Aynı zamanda 20 milyon beğeniyle en çok beğeni alan videolar listemizin 5. sırasında yer almakta.

Alan Walker – Faded

Beğeni sayısı: 20,81 Milyon

Dislike sayısı: 549 Bin

İzlenme sayısı: 2.860.020.566

Alan Walker isimli DJ tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen ve bir EDM şarkısı olan Faded’ın video klipi, hem ticari olarak birçok başarı elde etti hem de Walker’ın kariyerini yükselişe geçirdi. Faded, 20,81 milyon beğeni ile de listemizin 4. sırasında yer alıyor.

Ed Sheeran – Shape of You

Beğeni sayısı: 24,33 Milyon

Dislike sayısı: 1,2 Milyon

İzlenme sayısı: 4.988.755.057

YouTube’da en çok izlenme sayısına sahip 4. video olan Ed Sheeran’ın Shape of You şarkısının klipi, aynı zamanda en çok beğeni alan videolar listemizde 24 milyon beğeni ile 3. sırada yer alıyor. Çıktığı tarih olan 2017 yılının birçok müzik ödülünün sahibi olan şarkı, aynı zamanda 1 milyar izlenmeye en hızlı ulaşan videolardan biri olmuştu.

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See you Again

Beğeni sayısı: 30,15 Milyon

Dislike sayısı: 904 Bin

İzlenme sayısı: 4.734.548.551

YouTube’un en çok izlenilen 3. videosu olan ve Fast and Furious 7 çekimleri sırasında hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker adına Wiz Khalifa ve Charlie Puth tarafından çıkartılan See You Again şarkısının klipi, tam olarak 30 milyon beğeniye sahip.

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito

Beğeni sayısı: 40 milyon

Dislike sayısı: 4,7 Milyon

İzlenme sayısı: 6.977.867.738

Listenin en başarılı olan videosu olan Despacito’nun klipi, hem dünya üzerinde YouTube’da en çok izlenilen video hem de en çok beğeni alan video olma unvanını aynı anda bünyesinde taşıyor. 2017 yılında çıkan bu başarılı şarkı, çıktığı andan itibaren her yerde çalmaya devam etti.

Böylelikle YouTube üzerinde en çok beğenilen 20 video listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.