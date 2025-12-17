Tümü Webekno
YouTube Gaming'e Yeni Özellik: Yapay Zekâ ile Sıfırdan Oyun Geliştirebileceksiniz!

YouTube Gaming'e gelecek olan yeni "Playables Builder" özelliği sayesinde yapay zekâ ile sıfırdan oyun geliştirmek mümkün olacak. Peki bu oyunlar ne kadar kaliteli olacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

YouTube, yapay zekâyı hayatımızın merkezine yerleştirme hedefinden vazgeçmiyor. Şirket bu kez oyun dünyasına göz dikti. YouTube Gaming, “Playables Builder” adlı yeni bir projeyi açık beta olarak duyurdu. Bu araç sayesinde seçili içerik üreticileri, Gemini 3 ile geliştirilen bir web uygulaması üzerinden hiç kod yazmadan küçük oyunlar tasarlayabilecek.

YouTube geçmişte oyun entegrasyonunun sinyallerini daha önce vermişti. 2023’te masaüstü ve mobilde küçük oyunları test eden platform, geçtiğimiz yıl bu oyunlara çok oyunculu özellikler eklemişti. Google servislerinin hemen hemen her köşesinde yapay zekâya rastladığımız düşünüldüğünde bu adım pek de şaşırtıcı değil.

Playables Builder'da geliştirilen oyunlar nasıl olacak?

Playables Builder’ın mantığı, Google Labs’in kısa süre önce tanıttığı Disco ve GenTabs projelerine benziyor. Kullanıcı doğal dilde ne istediğini söylüyor, yapay zekâ da buna karşılık etkileşimli bir deneyim sunuyor. Arama ve bilgi toplama gibi alanlarda da bu yaklaşımın faydalı olabileceği kabul ediliyor.

Ancak iş oyunlara gelince tablo biraz daha karmaşık. İyi bir oyun; fikir, denge, yaratıcılık ve uzun deneme-yanılma süreçlerinin ürünü. Yapay zekâ, teknik bilgisi olmayanların basit oyunlar üretmesini mümkün kılabilir fakat eğlenceli ve akılda kalıcı oyunlar yaratmak hâlâ deneyimli geliştiricilerin uzmanlık alanı. Eleştirmenlere göre Playables Builder düşünüldüğü kadar başarılı olamayabilir. Bir sohbet botu oyun yapabiliyor olabilir ama bu oyunların gerçekten oynanmak istenip istenmeyeceği büyük bir soru işareti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

