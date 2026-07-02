YouTube, Türkiye'deki çocukları korumaya yarayan yeni bir sistem tanıttı. Ebeveynler çok daha fazla kontrol sahibi olacak.

Dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunan YouTube, çocukları koruma konusunda da birçok özellik sunuyordu. Şimdi ise firma, Türkiye’deki çocuklar için büyük yenilikler getirdiğini duyurdu. Artık ebeveynler çok daha fazla kontrol sahibi olacak.

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YouTube tarafından kullanıma sunulan “Gözetimli Çocuk Hesapları” özelliği, ebeveynlerin çocuklarının YouTube kullanımına sınır koymalarına olanak tanıyor. Bu sistem altında çok sayıda sınırlayıcı özellik olacak.

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YouTube’un yeni çocuk koruma sistemi neler getiriyor?

Gözetimli Çocuk Hesapları ile ebeveynler; çocukların izleyeceği içerikleri yaş gruplarına göre belirleyebilecek, gelişmiş kontrollere ulaşabilecek, Shorts kullanımını sınırlama veya tamamen kapatma gibi özelliklere erişebilecek. Özelliğin bugün itibarıyla ülke genelinde kademeli olarak sunulmaya başladığı ifade edildi.

Sistem, ebeveynlerin YouTube uygulaması veya Google Family Link kullanarak oluşturabileceği çocuklara özel hesaplar yoluyla erişilebilir olacak. Gözetimli Çocuk Hesapları’nın 9-18 yaş grubu çocuklar için tasarlandığını belirtelim. 8 yaş ve altındaki çocuklara ayrı YouTube Kids sunuluyor.

Bunlar dışında yeni sisteme dahil edilen 18 yaş altındaki çocukların içerik oluşturma ve yorum yapma özellikleri de devre dışı bırakılacak. Kişiselleştirilmiş reklamlar olmayacak, ara verme uyarıları gösterilecek.

Ebeveynler bu üç içerik seviyesi arasından seçim yapabilecek

Keşfet 9+ yaş : Eğitim içerikleri, öğretici videolar, el sanatları ve dans videoları gibi içeriklere erişim.

: Eğitim içerikleri, öğretici videolar, el sanatları ve dans videoları gibi içeriklere erişim. Daha fazla keşfet 13+ yaş : İlk seviyeye ek olarak oyun videoları ve canlı yayınlar.

: İlk seviyeye ek olarak oyun videoları ve canlı yayınlar. YouTube’un büyük bir kısmı: 18 yaş ve üzeri olarak derecelendirilen içerikler hariç platformdaki videoların büyük bölümüne erişim.

YouTube’un yeni çocuk hesabı özelliği nasıl kullanılır?