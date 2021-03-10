YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre artık ABD'deki izleyiciler sayesinde elde edilen YouTube gelirlerinden ABD vergileri düşecek. Böylece pek çok YouTube kanalı, aynı işi yapıp daha az kazanacak.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, artık ABD dışındaki içerik üreticilerden de ABD vergilerini keseceğini açıkladı. YouTube’un vergi kesintileri politikasında yapmış olduğu değişiklik, içerik üreticilerin yalnızca ABD’deki izleyicilerinden elde ettikleri gelirleri kapsayacak olsa da dünya çapında binlerce YouTube kanalının bu değişiklikten etkinlenmesi muhtemel.

Resmi “YouTube Creators” YouTube kanalına yayınlanan bir videoya göre söz konusu değişiklik, gelecek haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girecek. İçerik üreticiler, Türkiye ya da dünyanın başka herhangi bir ülkesinde olsalar da ABD’deki izleyicileri sayesinde elde ettikleri reklam görüntülemeleri, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers ve “Katıl” gelirleri için ABD’ye vergi ödeyecekler.

ABD'deki YouTube kullanıcılarından gelir elde eden kanallar, hangi ülkede olurlarsa olsunlar ABD'ye vergi ödeyecekler

YouTube, söz konusu değişikliklerin YouTube İş Ortağı Programı’nda yer alan herkes için geçerli olacağını ifade ediyor ve önümüzdeki haftalarda güncel vergi bilgilerinizi göndermeniz için Google AdSense aracılığı ile bir istek alacağınızı belirtiyor. Ayrıca YouTube, vergi bilgilerinin 31 Mayıs tarihine kadar doğru bir şekilde güncellenmemesi halinde içerik oluşturucuların toplam kazançlarında yüzde 24’e varan kesintiler görebileceğini ifade ediyor.

ABD, YouTube’un en “sağlam” kullanıcı kitlesine sahip olduğu pazarlardan biri konumunda ve bu durumun farkında olan pek çok içerik üretici, videolarını ya İngilizce olarak çekiyor ya da İngilizce alt yazı desteği sunuyor. Dolayısı ile Türkiyedekiler de dahil olmak üzere ABD kaynaklı YouTube gelirine sahip olan pek çok içerik üretici, haziran ayı itibarıyla gelirlerinin bir kısmına veda edecek.

YouTube, halihazırda reklam gösterimlerinden elde edilen gelirlerin yaklaşık yüzde 45’ini ve Katıl aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 30’unu içerik üreticilerden kesiyordu. Yeni vergi güncellemesiyle birlikte içerik üreticiler, ABD’deki izleyicilerinden elde ettikleri gelirin bir kısmına da veda edecekler. YouTube’un bu vergi güncellemesiyle ilgili daha fazla detay, önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

YouTube'un yeni vergi kesintileriyle ilgili paylaşmış olduğu video