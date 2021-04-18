Günümüzün en büyük video paylaşım platformu YouTube, bugün on binlerce içerik üreticisini video dışında da sorumlu olma konusunda bilgilendirici bir şekilde uyardı. Platform, davranışların negatif görülmesiyle verilebilecek cezaları da hatırlattı.

Günümüzde apayrı bir dijital dünyaya dönüşen YouTube’da içerik üreticileri bu dünyanın seslendiricisi ve hatta yöneticisi konumunda yer alıyor. İçerik üreticilerinin paylaştığı neredeyse her şey, bu içeriği görenler tarafından istemsiz bile olsa değerlendiriliyor. Sonuç olarak birçok kişi, takip ettikleri kişinin yoluna doğru yönelebiliyor. İşin kötü yanıysa bu yol, zaman zaman kötü bir yol olabiliyor.

Bugüne kadar YouTube’da birbirinden çılgın, anlamsız ve kötü örnek olabilecek içerikler ve içerik üreticileri gördük. Fakat YouTube, içerik üreticilerini bugün fazlasıyla önemli bir konuda paylaştığı bir videoyla uyardı. Platform, içerik üreticilerini yalnızca videoları üzerinden değil, gerçek hayatta da takip ettiğini ve gerekirse cezalandıracağını söyledi.

Yalnızca videolarıyla takip edilmiyorlar:

YouTube’da topluluğun sağlığını korumayı hedefleyen bu incelemeler, YouTube İçerik Üretici Sorumluluğu Girişimi tarafından gerçekleştiriliyor. İçerik üreticilerini hem içerik hem de gösterdikleri yaşam biçimiyle sorumlu olmaya zorlayan girişim, içerik üreticilerine kanalın para kazanma özelliğini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakma, videoların Ana sayfa, Trendler veya Sıradakiler kısmında gösteriminin kısıtlanması, hatta İş Ortağı Yöneticisi’nin desteğinin geri çekilmesi gibi cezalar verebiliyor.

Verilen bu cezaların kalıcı olma potansiyeli olsa da YouTube, çoğunlukla cezaları geçici bir süreyle uyguluyor. İntihar Ormanı’nda video çeken ve tüm dünyada gündem olan Logan Paul gibi örneklerde gördüğümüz bu cezalar, üreticinin belli bir süre içinde davranışlarını değiştirerek iyi bir izlenim bırakmasıyla kaldırılabiliyor.

YouTube, İçerik Üretici Sorumluluğu Girişimi’i aslında yalnızca topluluk için değil, kendi itibarı ve reklam verenler için de faydalı oluyor. İçerik üreticilerinin davranışları nedeniyle hedef alınan platform, hem kendi itibarını kaybediyor hem de bu üreticiyle ilişiği olan reklam verenlerin itibarlarını kaybetmesine yol açıyor. YouTube’un bilgilendirici uyarısını Türkçe altyazılı olarak aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: