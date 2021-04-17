Twitch, makine öğreniminden yararlanarak platformda tespit edilen 7,5 milyondan fazla sahte hesabı kaldırdı. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Twitch, daha iyi bir platform için bu konudaki çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Sahte hesaplar, takipçi sayısının neredeyse 'her şey' demek olduğu sosyal medya ve yayın platformlarının en büyük sorunlarından biri. Gerçek olmayan 'bot' hesaplar ile sahte erişim, izlenme ve abone sayıları elde eden içerik üreticileri ve yayıncılar, bu rakamları iş birlikleri yapmak ve gelir elde etmek için sık sık kullanıyor. Ancak tabii ki bu 'hile'ye karşılık tüm platformlar çeşitli adımlar atıyor.

İzleyici kitlesi her geçen gün genişleyen yayın platformu Twitch de platformdaki sahte hesaplara karşı adeta savaş açmış durumda. Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile platformda bulunan 7,5 milyondan fazla sahte hesabı kaldırdıklarını belirten Twitch, kullanıcılarına daha iyi bir platform sunabilmek için benzer hamlelere devam edeceklerini belirtti.

Takipçi ve izlenme sayılarında ani düşüşler gözlemlenebilir:

Twitch, makine öğreniminden destek alarak yürüttükleri bu işlemin devam edeceğini ve platformdaki tüm sahte hesapların tespit edilerek kaldırılmaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca yürütülen sahte hesap temizliği esnasında gerekli durumlarda yasal işlemler de dahil olmak üzere yaptırım uygulayabileceklerini belirten Twitch, devam eden süreçte yayıncıların takipçi ve izlenme sayılarında ani düşüşler olabileceğini ifade etti.

Twitch'in sahte hesaplarla savaşında yayıncılardan ve platformda yayınları takip eden kullanıcılardan gelecek raporlar da oldukça önemli. Twitch, sahte hesaplar ile takipçi ve abone artışı yapıldığı düşünülen hesapların bildirilmesi ve genel olarak sahte hesaplar karşısında neler yapılabileceğine ilişkin bir de makale yayınlamış durumda. Buraya tıklayarak Twitch'in sahte hesaplarla mücadele konusunda yayınladığı yazıya ulaşabilirsiniz.