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YouTube’da Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Sorun Ortaya Çıktı: Çözüm İçin Güncelleme Yayımlandı

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YouTube’da, video izlenirken başlıkların, metinlerin, yorumların tamamen ortadan kalkmasına neden olan sorun baş gösterdi. Bu sorun, yeni güncellemeyle çözüldü.

YouTube’da Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Sorun Ortaya Çıktı: Çözüm İçin Güncelleme Yayımlandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler video platformu konumunda bulunan YouTube’da da her platformda olduğu gibi ara sıra bazı sorunlar ortaya çıkıyordu. Son zamanlarda özellikle iPad kullanıcılarını etkileyen bir problem de bunlardan biri. Öyle yaklaşık 1 haftadır video izlenirken tam ekran modundan çıkıldığında video başlıkları, açıklama metinleri, kanal bilgileri ve yorumlar tamamen ortadan kalkıyordu.

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Kullanıcıları âdeta çileden çıkaran bu problem hakkından nihayet YouTube’dan bir adım geldi. Dev şirket, yayımladığı 21.33.6 kodlu güncelleme ile metinlerin, kanal bilgilerinin ve yorumların yok olduğu sorunu çözdüğünü açıkladı.

İçerikten Görseller

YouTube’da Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Sorun Ortaya Çıktı: Çözüm İçin Güncelleme Yayımlandı
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YouTube’u güncelleyerek sorunu ortadan kaldırabilirsiniz

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Uygulamada video değiştirilse, cihaz yeniden başlatılsa ve hatta uygulama silinip tekrar yüklense bile oynatıcının altındaki boş alan düzelmiyordu. Bu süreçte kullanıcılar, arayüzün yeniden yüklenmesini sağlamak adına iPad'i tam ekrandan çıkmadan önce dikey ve yatay konumlar arasında döndürmek gibi zahmetli geçici yöntemlere başvurmak zorunda kalıyordu. Yayımlanan yeni güncelleme ile birlikte bu tür karmaşık çözümlere olan ihtiyaç tamamen ortadan kalktı.

App Store üzerinden yayımlanan 21.33.6 kodlu iPad güncellemesi, ilgili hatayı ortadan kaldırıyor. Hata ile karşılaşan tüm kullanıcıların uygulamalarını en son sürüme güncellemeleri öneriliyor. Bu güncellemeden sonra YouTube’da metinlerin, kanal bilgilerinin ve yorumların eskisi gibi olduğunu göreceksiniz.

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