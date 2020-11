YouTube, İzlenme Sayılarını Nasıl Hesaplıyor?

YouTube’a yüklemiş olduğunuz bir videonun popülaritesi ve bu video üzerinden para kazanmanız izlenme sayılarına bağlı bir durum. Ancak YouTube izlenme sayısı konusunda pek çok kullanıcının aklında soru işaretleri var. Peki, YouTube izlenme sayısını nasıl hesaplıyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

YouTube'a her dakika 300 saat uzunluğunda video yükleniyor, 1,3 milyar kullanıcı tarafından izleniyor. Her ne kadar biz platformu görsel olarak deneyimlesek de aslında arka planında çok büyük rakamların olduğu bir dünya gizli. Videolar hakkında hem izleyici hem de üretici için en önemli metriklerden birisi de izlenme sayıları. YouTube'un izlenme sayılarını hesaplama teknikleri de her geçen gün yenileniyor.

Bir YouTube videosunun izlenme sayısının hesaplaması için şirket tarafından belirlenen bazı kriterler var. Ancak bu kriterlere uygun ve uygun olmayan izlenmelerin sayısı, yine de her yerde net olarak görüntülenemiyor. YouTube fenomenlerinin bile tam olarak emin olamadığı YouTube izlenme sayısı nasıl hesaplanır sorusunu yanıtladık ve tüm detaylarıyla anlattık.

YouTube izlenmeleri nasıl sayılıyor?

YouTube, platformda bir video açıldığı zaman bunun izlenme olarak sayılması konusunda bazı temel kriterlere sahip. Bu kriterlerden ilki, videonun kullanıcı tarafından isteyerek açılmış olması. Yani bir internet sitesinde gömülü olan ve site açıldığında otomatik olarak başlayan bir YouTube videosunun oynuyor olması, her zaman izlenme olarak sayılmayabiliyor.

Diğer bir YouTube izlenme sayısı kriteri ise isteyerek açılmış olan videonun en az 30 saniye izlenmiş olması. Video hızlandırılırsa ya da atlanarak izlenirse kullanıcının video içinde geçirdiği süre metriği daha çok önem kazanıyor.

Kullanıcının isteyerek açtığı bir YouTube videosunu 40. saniyeye atlaması izlenme olarak sayılmıyor. Bu noktada bahsedilen 30 saniye video zamanına göre değil, gerçek zamana göre hesaplanıyor. Hızlandırma ya da atlayarak izlenme sırasında eğer 30 saniye geçmediyse YouTube tarafından bu etkileşim doğrudan bir izlenme olarak sayılmıyor.

Aynı kriterler YouTube canlı yayınlarında da geçerli durumda. Canlı yayın kullanıcı tarafından isteyerek açılmalı ve en az 30 saniye izlenmeli. Canlı yayın sırasında elde edilen izlenme sayısı, yayın video olarak yüklendiği zaman video izlenme sayısı olarak ekleniyor ve daha sonraki izlenmeler bu sayının üzerine ekleniyor.

30 saniyeden daha kısa olan videolar ise YouTube tarafından görünmez kabul ediliyor demek yanlış olmaz. İzlense de olur, izlenmese de çünkü bu kadar kısa videolar, zaten para kazanmaya uygun olarak görülmediği için YouTube tarafından çok da önemsenmiyorlar.

Sayfa yenileme ile YouTube izlenme sayısı arttırmak mümkün mü?

Özellikle platforma daha yeni dahil olmuş video üreticileri eş dost videoyu izlesin, sayfayı yenilesin de biraz izlenme kazanalım diye düşüneceklerdir. Ancak YouTube’un bu konuda kesin kararları bulunuyor. Aynı kullanıcı tarafından sayfa yenilenerek videonun her açılması izlenme sayısı olarak sayılmıyor.

YouTube algoritmasına göre bir kullanıcı, bir videoyu en fazla 4 ya da 5 kez arka arkaya izler. Sayfa yenileyerek ya da bir videoyu başa alıp yeni izleyerek oluşturulabilecek maksimum izlenme sayısı 5’tir. Aynı kullanıcı tarafından aynı gün içinde bir videoya kazandırılabilecek izlenme sayısı 5’i geçemiyor.

YouTube tarafından böyle bir kural belirlenmesinin en büyük nedeni elbette izleme robotları. Kolayca oluşturulan basit yazılımlar bir video sayfasını gün içinde belki binlerce kez yenileyerek izlenme sayısı hızla arttırabilir. Ancak YouTube’un izleme robotları konusunda epey sıkı tedbirleri var.

YouTube izlenme sayısı arttırma hileleri ne kadar işe yarıyor?

Uzun yıllardır insanların yüklediği videolar sayesinde bizi bizden daha iyi tanıyan YouTube algoritması, her türlü hileye karşı çok sıkı kurallara sahip. Bir video isteyerek açılsa, en az 30 saniye izlense hatta videoya yorum yapılsa bile her zaman izlenme olarak sayılmayabiliyor.

Bu işte kurnazlık yapmaya çalışanların kullandıkları izleme robotları, aslında YouTube tarafından çoğu zaman fark ediliyor. Böyle bir durumda robotun kazandırdığı izlenmeler, toplam izlenme sayısından düşebiliyor. YouTube kullanıcının hareketlerini gözlemlediği içib robotlar tarafından birbiriyle alakasız videoların arka arkaya açılması, algoritmada şüphe yaratıyor. Bu nedenle izlenme sayısı olarak kabul edilmiyor.

Videolara yapılan ve spam olarak kabul edilen yorumların sahibi, kullanıcıların izlenmeleri de sayılmıyor. Bir internet sitesine gömülü olan ve otomatik başlayan videoların da izlenmesi YouTube tarafından sayılmıyor.

YouTube'da 301 izlenmeye ulaşmak neden önemli?

YouTube, platforma yüklenmiş olan her videoya ilk olarak şüpheyle yaklaşıyor. Bir şekilde işin içinde hile olacağı, telif sorunu olacağı gibi şüphelerin ortadan kalkması için YouTube’un beklediği bir izlenme sayısı vardır. 301 organik izlenmeye ulaşan bir video, YouTube tarafından gerçek olarak kabul edilir.

Bir videonun YouTube tarafından gerçek olarak kabul edilmesi önemlidir. Ancak bu şekilde şüpheler kalkar, video aramalarda görülür, önerilen videolar arasında yer alır. Bu nedenle eğer YouTube’a bir video yükleyeceksiniz, ilk amacınız 300 organik izlenme sayısına ulaşmak ve onu aşmak olmalıdır. Organik izlenmeden kastımız da kullanıcıların kendi istekleri ile videonuza ulaşmalarıdır.

Bir videonun aynı anda birden fazla izlenme sayısı var:

Bu noktaya kadar anlatılanlar genel olarak kullanıcılar tarafından yapılan gözlemlere ve YouTube tarafından yapılan açıklamalara dayanıyor. Ancak YouTube izlenme sayısı ile ilgili soru işaretleri bitmiyor çünkü video sayfasında, arama sonuçlarında ve Analytics sayfasında her zaman farklı izlenme sayıları görüntüleniyor.

YouTube tarafından bile tam olarak açıklanmayan bu durum hakkında bazı tahminler var. Video sayfasında görüntülenen izlenme sayısının şirket tarafından gerçek izlenme olarak kabul edilmeyen, sayfa açılış sayısı olduğu tahmin ediliyor.

Arama sonuçlarında görünen izlenme sayısının ülke sunucularının önbelleğine yapılan yedeklemeler nedeniyle yaşanan kısa gecikmeler kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Analytics sayfasındaki izlenme sayılarının ise gerçeği en iyi yansıtan izlenme sayısı olduğu tahmin ediliyor. Yani YouTube bile izlenme sayısı konusunda biraz kararsız durumda.

Diğer platformlarda izlenme sayıları:

YouTube, diğer sosyal medya platformlarına göre daha uzun videolara ev sahipliği yapabildiği için izlenme sayma sınırı 30 saniye olarak belirlenmiş durumda. Diğer sosyal medya platformları zaten genel olarak kısa videolara izin verdikleri için daha kısa süreleri izlenme olarak sayıyorlar.

Instagram normal videoların ve IG TV videoların 3 saniye izlenmesini, Facebook videoların 3 saniye izlenmesini, Linkedin videoların 2 saniye izlenmesini, TikTok videoların 0,1 saniye izlenmesini yani sadece açılmasını, Twitter ise videoların 2 saniye izlenmesini izlenme olarak sayıyor.

YouTube izlenme sayılarını nasıl hesaplıyor sorusunun genel olarak basit bir yanıtı var ancak şirket, çok sıkı kurallar çerçevesinde bu durumu denetliyor gibi görünüyor. YouTube’a yeni adım atacak bir üreticiyseniz düşünmeniz gereken ilk şey izlenme sayısı değil, özgün içerik üretmek olmalı, sonrası zaten gelecektir.