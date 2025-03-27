YouTube, Shorts videoların izlenme sayılarında TikTok ve Instagram benzeri bir yaklaşım sergileyeceğini açıkladı. Artık videolar başladıktan sonra kaydırıp geçilse bile izlenme olarak sayılacak.

YouTube, Instagram Reels ve TikTok benzeri kısa video formatı Shorts’a yönelik hamlelerine devam ediyor ve onlara daha çok benzemeye çalışıyordu. Şimdi ise bu tarz bir hamle daha yapacağını duyurdu.

Dev platform, 31 Mart itibarıyla Shorts videoların izlenme sayılarını kaydırılıp geçilse bile sayacak. Yani video her başladığında bir izlenme sayılacak. Bu yöntem, Instagram ve TikTok tarafından da kullanılıyor.

Görüntülenme sayıları artacak

Daha öncesinde YouTube Shorts videoları, belli bir süre kadar izlendikten sonra izlenme sayacına ekleniyordu. Yani öyle bir saniye bakıp kaydırıp geçtiğinizde izlenme olarak eklenmiyordu. Ancak şirket, bu yaklaşımı değiştirme kararı aldı.

Şirket, yaptığı açıklamada bu yeni yöntemin içerik üreticilerinin stratejilerini geliştirmelerine, daha fazla iş birliği yapabilmelerine ve ne kadar kişiye ulaşabildikleri hakkında onlara daha iyi fikir verebileceğine inandığını ifade etti. Ayrıca bu şekilde görüntülenme sayılarının artacağını da eklemişler.

Şirketin eski sisteme de aynı zamanda devam edeceğini eklemeden geçmeyelim. Analitik tarafında “etkileşimli izlemeler” ismi altında videoları belli süre izleyenleri takip etme imkânı sunulacak. Ayrıca bu izlemeleri kullanarak üreticinin ne kadar kazanacağı ve YouTube İş Ortağı Programı’na uygun olup olmadığı da belirlenebilecek.