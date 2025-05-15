Farklı çözünürlüklerde izlenen YouTube videolarının ne kadar internet harcadığını, elimizdeki ortalama verilere göre açıkladık.

Günümüzde internet denince akla gelen ilk platformlardan biri kuşkusuz YouTube. Kimi zaman yeni bir şarkıyı dinlemek, kimi zaman bir teknoloji ürünü incelemesini izlemek ya da sadece biraz kafa dağıtmak için hepimiz saatlerimizi burada geçiriyoruz. Bir de bilhassa kotalı internet kullananlar için işin bir de “acaba ne kadar veri harcıyorum?” boyutu var. Biz de bu yazımızda YouTube videoları farklı çözünürlüklerde ne kadar internet tüketiyor sorusuna yanıt aradık.

Özellikle sınırsız internet paketi olmayan kullanıcılar için YouTube’da geçirilen zamanın internet faturasına nasıl yansıdığı önemli bir soru işareti. “1 saat YouTube ne kadar internet yer?” sorusunun yanıtı da dahil olmak üzere, YouTube videolarının çözünürlüğe göre internet tüketimini tüm detaylarıyla derledik.

YouTube videoları ne kadar internet harcıyor?

YouTube videolarının ne kadar internet harcadığı, büyük oranda izlenen çözünürlüğe göre değişiyor. 144p gibi düşük kalitedeki videolar veri açısından oldukça tasarrufluyken 1080p ve 4K gibi yüksek çözünürlükler ciddi miktarda internet tüketimine neden olabiliyor. İçerik üreticileri ise videolarını farklı bağlantı hızlarına uygun olacak şekilde 144p'den 2160p'ye kadar birçok seçenekte yüklüyor. Görüntü kalitesi yükseldikçe video daha net ve akıcı hale gelse de bu durum beraberinde daha fazla veri tüketimini getiriyor. Özellikle kotalı internet bağlantılarında bu fark önemli bir sorun hâline gelebiliyor. Çözünürlük düşürülerek veri tasarrufu yapılması ise mümkün.

Saatlik YouTube videosu kaç GB yer?

YouTube’da bir video izlerken çözünürlüğü yükseltmek görüntü kalitesini artırsa da internet kullanımını da ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle 1080p ve üzeri kaliteye çıkanlar için harcanan veri, tahmin edilenden çok daha fazla olabiliyor. Aşağıda farklı çözünürlük ve kare hızlarında YouTube videolarının saatlik internet kullanımını ortalama verilere göre sıraladık:

30FPS'de 720p: Saatte 1237.5MB (1.24GB)

60FPS'de 720p: Saatte 1856.25MB (1.86GB)

30FPS'de 1080p: Saatte 2,03 GB

60FPS'de 1080p: Saatte 3.04GB

30FPS'de 1440p (2K): Saatte 4,28 GB

60FPS'de 1440p (2K): Saatte 6.08 GB

30FPS'de 2160p (4K): Saatte 10,58 GB

60FPS'de 2160p (4K): Saatte 15,98 GB

240p: Saatte 225MB

360p: Saatte 315MB

480p: Saatte 562,5 MB

YouTube TV’de video izlemek ne kadar internet yer?

YouTube TV de tıpkı klasik YouTube gibi, ne kadar internet tüketeceğini çözünürlük ve izleme süresi gibi etkenlere göre belirliyor. Yayın kalitesi ne kadar yükselirse, kullanılan veri miktarı da o oranda artıyor. Net bir rakam vermek zor olsa da ortalama değerlere bakıldığında YouTube TV'nin veri tüketimi hakkında kabaca bir fikir edinmek mümkün. Örneğin 480p kalitede izlenen bir yayın saatte yaklaşık 360 ila 900 MB arasında veri harcarken, 1080p için bu miktar 1,5 ila 4 GB arasında değişebiliyor. 1440p ve üzeri kalitelerde ise saatlik kullanım 8 GB’a kadar çıkabiliyor. İnternet kotasını daha verimli kullanmak isteyenler için yayın kalitesini düşürmek işe yaracaktır.

YouTube Shorts videoları ne kadar internet yer?

YouTube Shorts, video süresiyle sınırlı olsa da internet tüketimi açısından hafife alınmamalı. Kısa videolar olduğu için her biri tek başına fazla veri harcamıyor gibi görünse de uygulamanın otomatik oynatma sistemi sayesinde bir içerikten diğerine geçerken toplam tüketim hızla artabiliyor. . İzlenen video sayısı arttıkça harcanan veri de fark edilmeden katlanabiliyor. Shorts videolarının ne kadar internet harcadığı; çözünürlüğe, oynatma hızına ve bağlantı ayarlarına bağlı olarak değişiyor. Kesin rakamlar vermek zor olsa da, 720p ya da 1080p kalitede peş peşe izlenen kısa videolar, farkında olmadan yüksek miktarda mobil veri kullanımına yol açabiliyor.

iPhone’nda YouTube veri kullanımı nasıl kontrol edilir?

YouTube’da geçirilen zaman bazen fark edilmeden internet paketini eritebiliyor. Özellikle mobil veri kullanan iPhone kullanıcıları için hangi uygulamanın ne kadar internet harcadığını bilmek oldukça önemli. Neyse ki iOS, uygulama bazlı veri kullanımını kolayca takip edebilmeyi sağlıyor. iPhone’da YouTube’un ne kadar internet tükettiğini görmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Ayarlar uygulamasına girin.

Hücrese sekmesini açın.

Aşağı kaydırarak uygulama listesinden YouTube’u bulun.

YouTube’un hemen altında, mevcut dönem boyunca ne kadar mobil veri kullandığı görüntülenir.

İlgili ekranda görülen rakamlar, yalnızca mobil veri üzerinden yapılan kullanımı gösterir. Wi-Fi bağlantısı üzerinden harcanan veri ise burada yer almaz.

Android cihazlarda YouTube veri kullanımı nasıl kontrol edilir?

iPhone'larda olduğu gibi Android cihazlarda da bu veriye ulaşmak oldukça kolay. Aşağıdaki adımlar sayesinde YouTube’un mobil veri kullanımını saniyeler içerisinde kontrol etmek mümkün: