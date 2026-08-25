Bu içeriğimizde YouTube kanal ismi değiştirme işleminin bilgisayardan ve telefondan nasıl yapıldığını, isim değişikliğinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyoruz.

Yıllar önce açtığınız YouTube kanalının ismi artık paylaştığınız videoları yansıtmıyor olabilir. İçerik konseptini değiştirdiyseniz kanalınızı kişisel bir hesaptan markaya dönüştürmek istiyorsanız veya yalnızca daha akılda kalıcı bir isim bulduysanız sıfırdan kanal açmanız gerekmiyor.

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YouTube kanal ismi değiştirme işlemi hem bilgisayardan hem de telefondan gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız değişiklik yalnızca YouTube'daki kanalınızı etkiliyor ve Google hesabınızdaki isim bundan bağımsız kalıyor. Yalnız kanal adı ile @kullanıcı adı aynı şey değil. Bu nedenle hangi bilgiyi değiştirdiğinizi bilerek ilerlemekte fayda var.

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Bilgisayardan YouTube kanal ismi nasıl değiştirilir?

Bilgisayar üzerinden kanal adını değiştirmek için YouTube Studio kullanılıyor. İşlem birkaç adımdan oluştuğu için yeni bir kanal oluşturmanıza veya mevcut videolarınızı taşımanıza gerek kalmıyor.

YouTube'un güncel yardım sayfasındaki yönteme göre şu adımları takip edebilirsiniz:

YouTube Studio'yu açın ve hesabınıza giriş yapın. Sol taraftaki menüden Özelleştirme bölümüne girin. Profil sekmesini açın. Kanal adı alanına kullanmak istediğiniz yeni ismi yazın. Sağ üst bölümdeki Yayınla seçeneğine tıklayın.

İşlemin ardından eski kanalınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Videolarınız, aboneleriniz ve kanalınızın diğer içerikleri isim değiştirdiğiniz için ortadan kalkmaz. YouTube, yeni kanal adının platformun tamamında görüntülenmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla değişikliği yaptıktan hemen sonra bazı alanlarda eski ismi görmeniz işlemin başarısız olduğu anlamına gelmeyebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir sınır da bulunuyor. YouTube kanal adını 14 günlük süre içerisinde en fazla iki kez değiştirebilirsiniz. Yeni isim konusunda kararsızsanız arka arkaya denemeler yapmak yerine son kararınızı verdikten sonra değişiklik yapmak daha mantıklı. İsim değişikliğini yapamıyorsanız kanalınıza eklenmiş ad çevirilerini de kontrol edin. YouTube, kanal adının güncellenemediği durumlarda mevcut kanal adı çevirilerinin kaldırılmasını öneriyor.

YouTube kanalınızın ismini veya profil fotoğrafını değiştirdiğinizde değişiklik yalnızca YouTube tarafında görünüyor. Google hesabınızdaki adınızı ayrı şekilde değiştirebilirsiniz.

Telefondan kanal adı nasıl yenilenir?

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Bilgisayara ulaşamıyorsanız YouTube kanal ismi değiştirme işlemini telefondan da tamamlayabilirsiniz. Bunun için standart YouTube mobil uygulamasını kullanmanız yeterli.

Android'de güncel işlem sırası şu şekilde:

YouTube uygulamasını açın. Profil fotoğrafınıza dokunun. Üst taraftaki Kanalı görüntüle seçeneğine girin. Kanal adınızın yanındaki Düzenle simgesine dokunun. Yeni kanal adınızı yazın. Kaydet seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın.

iPhone ve iPad tarafında da süreç büyük ölçüde aynı. Profil fotoğrafından kanalınızı görüntüleyip düzenleme bölümüne geçtikten sonra mevcut ismin yanındaki düzenleme simgesini kullanarak yeni adı kaydedebilirsiniz.

İsterseniz işlemi YouTube Studio uygulamasından da gerçekleştirebilirsiniz. Studio'da profil fotoğrafınıza dokunduktan sonra düzenleme bölümüne girip kanal adının yanındaki simgeyi seçmeniz ve yeni ismi kaydetmeniz gerekiyor. Bu yöntem hem Android hem de iOS tarafında destekleniyor. Telefondan isim değiştirdiğinizde de bilgisayardaki aynı sınırlar geçerli. Kanal adınızı 14 günlük dönemde iki kez değiştirebiliyor ve değişikliğin YouTube genelinde görünmesi için birkaç gün beklemeniz gerekebiliyor.

Burada sık karıştırılan bir ayrıntıyı da gözden kaçırmayın. Kanalınızın görünen adını değiştirmek, @ ile başlayan handle yani kullanıcı adınızı otomatik olarak değiştirmiyor. YouTube handle'ı kanal için benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanıyor ve bunun düzenleme alanı kanal adından ayrı tutuluyor. Dolayısıyla kanalınızın adını tamamen yeniliyorsanız yalnızca görünen ismi değiştirmekle yetinmeden mevcut @kullanıcı adınızın yeni kimliğinizle uyumlu olup olmadığını da kontrol etmek isteyebilirsiniz.

İsim değişikliğinin ardından eski adın bazı yerlerde görünmeye devam etmesi ise hemen endişelenmeniz gereken bir durum değil. YouTube'un yeni ismi platformun tamamına yansıtması biraz zaman alabiliyor.

Yeni kanal adı YouTube'da hemen görünür mü?

YouTube kanal ismi değiştirme işlemini tamamladıktan sonra yeni adın her yerde aynı anda görünmesini beklemeyin. YouTube, güncellenen kanal adının platform genelinde görüntülenmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle kanal sayfanızda yeni adı görürken YouTube'un başka bir bölümünde eski isimle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda işlemi tekrar tekrar yapmanız gerekmiyor. Birkaç gün bekledikten sonra kanalınızı yeniden kontrol edebilirsiniz.

Kanal adının değiştirilmesi mevcut içerikleri de silmiyor. Videolarınız, Shorts içerikleriniz ve aboneleriniz aynı kanalda kalmaya devam ediyor. Burada yaptığınız işlem yeni bir kanal oluşturmak değil, mevcut kanalın görünen adını düzenlemek.

YouTube'un belirlediği değişiklik sınırını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kanal adı 14 günlük süre içerisinde iki kez değiştirilebiliyor. Bu yüzden yazım hatası veya geçici bir isim nedeniyle değişiklik hakkınızı gereksiz yere kullanmamakta fayda var.

Kanal ismini değiştirince @kullanıcı adı da değişir mi?

YouTube'da kanal adı ile @kullanıcı adı yani handle birbirinden farklı bilgiler. Kanal adı profilinizde ve içeriklerinizin yanında görünen isimken handle, kanalınızı platformda benzersiz biçimde tanımlayan @kanaladi formatındaki bilgidir. Örneğin kanalınızın görünen adını “Teknoloji Dünyası” olarak değiştirdiğinizi düşünelim. Mevcut handle'ınız @eskikanaladi ise yalnızca kanal adını değiştirmeniz bu bilgiyi otomatik olarak yenilemez.

Handle'ı da değiştirmek istiyorsanız kanal özelleştirme seçeneklerinden ayrıca düzenlemeniz gerekiyor. YouTube, handle değişikliği için de 14 günlük süre içerisinde iki değişiklik sınırı uyguluyor.

Handle seçerken istediğiniz isim daha önce başka bir kanal tarafından alınmış olabilir. Kanal adlarında aynı isimleri görmek mümkünken handle'ların benzersiz olması gerekiyor. İstediğiniz seçenek kullanımdaysa farklı harf, sayı, nokta veya alt çizgi kombinasyonları deneyebilirsiniz.

Handle değiştirildiğinde kanalınızın youtube.com/@kullaniciadi biçimindeki adresi de yeni handle'a göre değişiyor. YouTube, değişiklikten sonraki 14 gün boyunca eski ve yeni handle URL'lerinin birlikte çalışacağını belirtiyor. Bu süre eski bağlantınızı kullanan kişilerin kanalınıza ulaşmaya devam edebilmesini kolaylaştırıyor.

İsim değişikliği doğrulama rozetini etkiler mi?

Kanalınız doğrulanmışsa isim değiştirirken daha dikkatli olmanız gerekiyor. YouTube'un kurallarına göre doğrulanmış bir kanalın adı değiştirildiğinde doğrulama rozeti kaldırılıyor.

Yeni kanal adıyla tekrar doğrulama rozeti almak istiyorsanız kanalınızın gerekli şartları karşılaması ve yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Doğrulama rozeti bulunmayan standart kanallarda ise bu konuda yapılması gereken ek bir işlem yok. Kanal adınızı belirlenen sınırlar içerisinde doğrudan değiştirebilirsiniz.

Eski özel URL'ler konusunda da kanal adıyla handle'ı birbirinden ayırmak gerekiyor. YouTube artık yeni özel URL oluşturulmasına veya mevcut özel URL'lerin değiştirilmesine izin vermiyor. Bunun yerine kanallar için handle tabanlı adresler kullanılıyor. Daha önce oluşturulmuş özel URL'ler ise çalışmaya devam ederek kanalın yeni adresine yönlendirebiliyor.

Bu nedenle kanalınızı tamamen yeniden markalaştırmayı düşünüyorsanız üç alanı ayrı ayrı kontrol edin: kanal adı, @kullanıcı adı ve dış platformlarda paylaştığınız kanal bağlantıları. Böylece eski isimden kalan parçaların ziyaretçilerin karşısına çıkmasını azaltabilirsiniz. YouTube kanal ismi değiştirme işleminin kendisi birkaç dakika sürüyor. Asıl dikkat edilmesi gereken bölüm yeni ismin kanal kimliğiyle uyumlu olması ve handle gibi bağlantılı alanların unutulmaması.

Uzun süredir ertelediğiniz isim değişikliği varsa artık nereden başlayacağınızı biliyorsunuz. Kanalınıza yeni adı verdikten sonra profil fotoğrafı ve açıklama gibi diğer alanları da aynı kimliğe göre yenilemeyi unutmayın.