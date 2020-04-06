YouTube, koronavirüsün 5G ile yayıldığına dair komplo teorilerini savunan videoları kaldırma kararı aldı. YouTube’dan yapılan açıklamada, bu şekilde oluşturulan içeriklerin YouTube’un politikalarını ihlal ettiği açıklandı.

Son günlerde ortaya çıkan bir komplo teorisi, koronavirüsün 5G ile yayıldığını iddia ediyordu. Bu komplo teorisi nedeniyle İngiltere’deki bazı baz istasyonlarına ve telekom altyapısına saldırılar dahi gerçekleşti.

5G ile ilgili bu asılsız teorinin yaygınlaşması ve saldırılar yaşanması üzerine YouTube’da bu konuda bir adım atarak koronavirüsün 5G ile yayıldığını iddia eden içeriklerin kaldırılacağını açıkladı. Konu ile ilgili YouTube’dan yapılan açıklamada, 5G ile ilgili komplo teorilerinin savunulduğu içeriklerin YouTube’un kurallarına uymadığı açıklandı. YouTube, yaptığı son politika değişikliği ile koronavirüs salgını konusunda tıbbi olarak asılsız yöntemleri savunan içerikleri de yasaklamıştı.

YouTube, 5G ile ilgili komplo teorisi videolarını kaldırmaya karar verirken, koronavirüs ile ilgili asılsız iddiaları savunan içeriklerin hepsini kaldırmadı. Sadece bazı içerikleri kaldıran YouTube, geri kalanların ise arama sonuçlarında çıkmasını engellemek ve reklam gelirlerini durdurmakla yetindi.

Video paylaşım platformunun koronavirüsün 5G ile yayıldığına dair içerikleri kaldırma kararı, İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden’ın komplo teorilerine dair içeriklerin kaldırılması için Facebook, Twitter ve YouTube’la görüşeceğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Uzmanlar ise tahmin edebileceğiniz gibi koronavirüsün 5G ile yayıldığını iddia eden komplo teorilerinin doğru olmadığını açıkladı. Hakkında herhangi bir delil de bulunmaya böyle bir yaklaşıma karşı YouTube’un aldığı bu önlem de bu teorinin yayılmasını engelleyecektir. Ancak uzun vadede koronavirüsün 5G ile yayıldığı teorisinden yola çıkarak yapılacak saldırıları önlemek için yönetimlerin başka önlemler alması gerekebilir.