YouTube'un Mobil Uygulama Tasarımı Değişiyor: İşte Yeni Tasarım

YouTube, mobil uygulamasında yeni bir tasarım test etmeye başladı. Gelen görüntüler, yeni tasarımın pek de sevilmeyeceğini gösteriyor.

YouTube'un Mobil Uygulama Tasarımı Değişiyor: İşte Yeni Tasarım
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, uygulamasındaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeniliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise Reddit’te yapılan paylaşımlar, platformun mobil arayüz tasarımında değişiklikler yapılacağını gösterdi. Yeni tasarım Türkiye’de yok ancak yurt dışında bazı kullanıcılar tarafından test edilirken görüntülendi.

Gelen ekran görüntülerine baktığımızda aslında öyle çok büyük değişiklikler olmayacağını görebiliyoruz. Küçük tasarım yenilikleri var. Ancak ilk tepkiler, bu tasarımın pek de beğenilmeyeceğini gösteriyor. Değişikliklerin yalnızca mobil uygulama arayüzünde olduğunu belirtelim.

YouTube’un mobil tasarımı yakında böyle olabilir

deisn *Yeni tasarım (u/pikachubolk)

Ekran görüntüsüne baktığımızda göze çarpan ilk değişikliğin video başlıklarında olduğunu görüyoruz. Videoyu oynatırken normalde kanalın isminin üst kısmında yer alan başlıklar, yeni tasarımda direkt profil fotoğrafının yanına eklenmiş. Ayrıca profil fotoğrafının daha büyük hâle getirildiğini de görmek mümkün. Bu da alanını azaltarak başlığın kesilmesine neden oluyor.

Öte yandan kanalın direkt kendi adı değil, kullanıcı adı gözüküyor. Bunun da ne kadar iyi bir tercih olduğu tartışılır. Ayrıca aşağıya indiğimizde oynatıcının altındaki butonlar da değişmiş. Çoğu butonda yazılar kaldırılmış, sadece simgeler koyulmuş. Ayrıca normalde kanal hizasında olan abone olma butonu da “Katıl” olarak güncellenerek profil fotoğrafının altına taşınmış.

Tasarımı test eden kullanıcıların çoğunluğu bu değişiklikleri genel olarak beğenmedi. Başlığın sığmamasının kötü bir görünüm sunduğunu, profil fotoğrafının gereğinden fazla büyük olduğunu söyleyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Bu da tasarımın tartışmalı olacağını gösterdi.

Shorts’ta da değişiklikler olacak

shorts *Yeni tasarım (u/Bat_Raptor_3)

Öte yandan kısa video formatı Shorts’ta da tasarım değişiklikleri geleceği görüldü. Ekran görüntüsüne baktığımızda **butonların eskiye kıyasla daha küçük olduğunu **görebiliyoruz. Daha küçük ikonlar, video için daha fazla alan açıyor ve daha iyi bir izleme deneyimi sunuyor. Zaten değişikliğin amacı da bu.

YouTube’un yeni mobil tasarımı şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Öyle çok kullanıcı deneyimini etkileyecek değişiklikler olduklarını söylemek doğru olmaz. Genel anlamda çok sıkıntı çıkarmayacaklardır. Ancak ne kadar sevilecekleri tartışılır. Peki siz yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

Youtube

