YouTube Premium'a Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi

YouTube, Premium abonelerine yeni özellikler sunmaya başladığını açıkladı. Daha hızlı video oynatma, daha iyi ses kalitesi ve diğer birçok yeniliğe şu anda ulaşmanız mümkün.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube’un aylık belli bir ücret ödeyerek gelişmiş özelliklere ulaşabildiğiniz Premium aboneliği, YouTube Music’ten reklamsız bir deneyime kadar birçok özelliği kullanıcılara sunuyordu. Şimdi ise Premium abonelerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

YouTube, dün akşam yaptığı açıklamada Premiuma aboneliğine yepyeni özellikler eklediğini duyurdu. Aboneler bugün itibarıyla birbirinden kullanışlı yeni özellikleri kullanabilecek. Gelin bu özelliklere bakalım.

Yüksek kalitede ses, daha hızlı oynatma ve dahası geldi

Premium abonelerinin erişimine sunulan ilk özellik, videoları daha hızlı oynatma olarak karşımıza çıkıyor. Artık **4 kata kadar hızlı oynatmaya **erişmeniz mümkün. Özelliğe YouTube Android, iOS ve Web uygulamasından erişilebiliyor.

Bunun dışında **256 kbps ile daha yüksek kalitede ses deneyimi **yaşayabileceksiniz. Bu özellik, Android ve iOS’te ana YouTube uygulamasındaki şarkılarda ve videolarda yerini alıyor. YouTube Music’te zaten vardı.

Akıllı televizyonlarda ve oyun konsollarındaki YouTube uygulamasında da yenilikler var. Artık kullanıcılar, videoların en çok ilgi gören anlarına, en önemli anlarına direkt olarak atlamalarını sağlayan “ileri atla” özelliğini kullanabilecek. Shorts tarafında ise iOS uygulaması için resim içinde resim ve Akıllı İndirme özelliği sunulmaya başladı. Tüm bu özellikler, şu anda Premium aboneleri tarafından erişilebilir durumda.