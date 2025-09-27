Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

YouTube Premium'a Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi

YouTube, Premium abonelerine yeni özellikler sunmaya başladığını açıkladı. Daha hızlı video oynatma, daha iyi ses kalitesi ve diğer birçok yeniliğe şu anda ulaşmanız mümkün.

YouTube Premium'a Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube’un aylık belli bir ücret ödeyerek gelişmiş özelliklere ulaşabildiğiniz Premium aboneliği, YouTube Music’ten reklamsız bir deneyime kadar birçok özelliği kullanıcılara sunuyordu. Şimdi ise Premium abonelerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

YouTube, dün akşam yaptığı açıklamada Premiuma aboneliğine yepyeni özellikler eklediğini duyurdu. Aboneler bugün itibarıyla birbirinden kullanışlı yeni özellikleri kullanabilecek. Gelin bu özelliklere bakalım.

Yüksek kalitede ses, daha hızlı oynatma ve dahası geldi

tt

Premium abonelerinin erişimine sunulan ilk özellik, videoları daha hızlı oynatma olarak karşımıza çıkıyor. Artık **4 kata kadar hızlı oynatmaya **erişmeniz mümkün. Özelliğe YouTube Android, iOS ve Web uygulamasından erişilebiliyor.

Bunun dışında **256 kbps ile daha yüksek kalitede ses deneyimi **yaşayabileceksiniz. Bu özellik, Android ve iOS’te ana YouTube uygulamasındaki şarkılarda ve videolarda yerini alıyor. YouTube Music’te zaten vardı.

Akıllı televizyonlarda ve oyun konsollarındaki YouTube uygulamasında da yenilikler var. Artık kullanıcılar, videoların en çok ilgi gören anlarına, en önemli anlarına direkt olarak atlamalarını sağlayan “ileri atla” özelliğini kullanabilecek. Shorts tarafında ise iOS uygulaması için resim içinde resim ve Akıllı İndirme özelliği sunulmaya başladı. Tüm bu özellikler, şu anda Premium aboneleri tarafından erişilebilir durumda.

YouTube Bu Zamana Kadarki En Sinir Bozucu Özelliklerinden Birini Artık Gizlemenize İzin Veriyor YouTube Bu Zamana Kadarki En Sinir Bozucu Özelliklerinden Birini Artık Gizlemenize İzin Veriyor
Youtube

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim