YouTube, Mobil Uygulaması İçin Bir Dizi Yeni Özellik Tanıttı

YouTube, mobil uygulamasında kullanıcı deneyimini geliştirecek bir dizi yeni özellik tanıttı. Yeni özellikler arasında video bölümlerini listeleme, altyazı açıp kapatmayı daha kolay hale getirmek gibi birçok işlev bulunuyor.

Gün içerisinde akıllı telefonlarımızda en çok kullandığımız mobil uygulamalardan bir tanesi olan YouTube, Google tarafından sürekli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Teknoloji devi, bugün yaptığı bir duyuruda kullanıcıların YouTube mobil deneyimini artıracak bir dizi yeni özellik duyurdu.

Bildiğiniz gibi içerik üreticilerinin yaptıkları videoları bölümlerine ayırmasını sağlayan bir özellik eklenmişti. Bu özellik daha geliştirildi ve video içerisindeki bu bölümleri liste olarak görebilme işlevi getirildi. Peki, YouTube'un mobil uygulamasına eklenecek olan yeni özellikler neler gelin hep birlikte bakalım.

YouTube mobil uygulamasına gelen yeni özellikler

Video bölümlerini listeleme

Video Bölümleri (Video Chapters) özelliği sayesinde, izlediğiniz bir videoda istediğiniz bölüme geçebilmemiz sağlanıyor. Ayrıca bu listede o bölümde konuşulan konunun başlığı da yer alıyor.

Daha gelişmiş oynatma sayfası

Videolarda altyazının açılmasını sağlayan düğme, daha kolay erişilebilir bir noktaya taşındı. Ayrıca otomatik oynatma düğmesinin de daha kolay açılıp kapatılabilmesi için yerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca bu özelliğin yakın zamanda masaüstü sitesinde de test edilmeye başlanacağı belirtildi.

Tam ekrana geçme ve tam ekran çıkış kolaylaştırılıyor

Artık videoları tam ekran yapmak için yukarı doğru kaydırmak, tam ekrandan çıkmak için ise aşağı doğru kaydırmak yeterli olacak. Ayrıca geçen süreyi mi yoksa kalan süreyi mi görmek istediğinizi ize zaman bilgisine tıklayarak oldukça kolay bir şekilde değiştirebileceksiniz.

Önerilen eylemler

Gelen bir diğer özellik de önerilen eylemler oluyor. Bu özellik, video izleme deneyimini artırmak için videoyu döndürmeniz ya da VR'da izlemeniz gibi önerilerde bulunuyor. Ayrıca gelecekte daha fazla önerilen eylemler duyurmayı da planlıyorlar.

Uyku hatırlatıcısı

YouTube'un kısa süre önce tanıttığı uyku hatırlatıcısı (bedtime reminder) ile birlikte video izlemeyi bırakıp uyumanız gereken bir hatırlatıcı kurulabilecek.