150 Bin Dolarlık Mercedes'in Küle Döndüğü Anlar (Video)

Mihail Litvin isimli bir YouTuber, yaklaşık 150 bin dolar değerindeki Mercedes'ini benzin döküp yaktı. YouTube üzerinden de paylaşılan anların bir şov olduğu düşünülse de gerçek çok farklıydı. Ünlü YouTuber, aracındaki sorunlarla başa çıkamayınca böyle bir şey yapmaya karar vermişti.

Rusya'nın popüler internet fenomenlerinden bir tanesi olan Mihail Litvin, geçtiğimiz hafta sonu çok ilginç bir video paylaştı. YouTuber, söz konusu videoda sahip olduğu yaklaşık 150 bin dolar değerindeki sıfır model bir Mercedes GT 63 S'i ateşe veriyordu. Bunun bir çılgınlık ya da şov olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ancak ünlü ismin aracını ateşe verme nedeni bambaşkaydı.

Fenomen, kazandığı parayla kendisine efsane görünen bir Mercedes alıyor. Ancak ilginç bir şekilde bu araç, satın alındıktan sonra türlü türlü sorunlar çıkarıyor. Aracını Mercedes yetkili servisine defalarca götüren fenomen, bir türlü sorunlardan kurtulamıyor. Hatta yetkili servis de bir süre sonra aracı tamir etmek istemiyor. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Litvin, sahip olduğu aracını Moskova'daki boş bir araziye çekip, çakmağı çakıyor.

İşte yanmadan önce kendine hayran bırakan Mercedes GT 63 S

Litvin'in Instagram'da 11 milyon, YouTube'da ise 4 milyon civarında takipçisi bulunuyor. Ayrıca bu fenomen, Rusya'nın en çok kazanan internet ünlülerinden bir tanesi. Yani paranın bu fenomen için pek de önemli olmadığını söyleyebiliriz. Ancak sizlerle az sonra paylaşacağımız video, otomobillere tutkusu olan herkesin içini acıtacak türden.

YouTuber'ın çektiği videoya dikkatlice baktığımızda, Litvin'in de bu durumdan memnun olmadığı anlaşılabiliyor. Ancak yaşanan olaylar, ünlü fenomene başka bir çözüm yolu bırakmamış gibi görünüyor. Çünkü Litvin, yaşadığı sorunlar üzerine yetkili servisten yanıt alamayınca, eBay üzerinden aracına uygun bir turbo kiti alıp, takmak durumunda bile kalıyor. İşte tüm bu çözümsüzlük süreci, Mercedes GT 63 S'in nihai sonunu getiriyor.

Aracın son hali ise şu şekilde

YouTuber, aracını ateşe vermeden önce de mangal yakıyor. Bir yandan sosis yiyen Litvin, diğer yandan da aracının kül oluşunu bekliyor. Hiçbir konuşmanın olmadığı videonun en dikkat çeken yanı ise YouTuber'ın alandan ayrılışı. Litvin, Mercedes'i yanarken eski model bir Lada'ya binerek olay yerini ve aracını terk ediyor.

Fenomen, çektiği son video ile viral hale gelmiş durumda. Şu sıralar sosyal medya platformları, Litvin'in aracını yaktığı video ile dolup taşıyor. Ayrıca YouTube'daki video da 9 milyon görüntülenme sayısına ulaşmış durumda. Ancak Mercedes, yaşanan süreçle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte 150 bin dolar değerindeki Mercedes GT 63 S'in küle döndüğü o anlar