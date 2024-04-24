Bazı kullanıcılar, YouTube Music'in iOS uygulamasında siyah ekran sorunu yaşadığını bildirdi. Şarkı oynatmanın önüne geçen sorun, hâlâ çözülemedi.

Türkiye’de de en popüler müzik platformlarından olan YouTube Music, bugün yaşanan bir problemle gündeme geldi. Reddit üzerinden paylaşım yapan bazı kullanıcılar, uygulamayı kullanırken sorunlar yaşadığını bildirdi.

Gelen şikâyetlere göre kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında siyah ekranla karşılaşıyorlar ve YouTube Music’i kullanamıyorlar. Siyah ekran sorunun şimdilik sadece iOS’te fark edildiğini belirtelim. Android tarafından böyle bir şikâyet henüz gelmedi.

Kullanıcılar, bu ekranla karşılaşıyor:

*Tacosarelife38 (Reddit)

Sorunu yaşayanlar, uygulamayı açtıklarında yukarıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşıyorlar. Üst kısımdaki YouTube Music logosu, arama ve profil gibi bölümler ile alt sekmeler normalken ekranda siyahlık dışında bir şey çıkmıyor. Durum böyle olunca şarkı da dinlenemiyor.

Bazı kullanıcılar, Google hesabını değiştirip Premium abonelik olmayana geçtiklerinde sorunu yaşamadıklarını ve reklamlı bir şekilde dinleyebildiklerini aktardı. Bu da sadece Premium abonelerin karşılaştığı bir sonuç olabileceğini gösterdi. Silip geri yüklendiğinde de çözülmediğini söyleyenler olmuş.

Sorun hakkında henüz YouTube'dan gelen bir açıklama veya güncelleme yok. Tabii ki çok genel bir problem olmadığını belirtmek gerekiyor. Sorunsuz kullananların da sayısı bir hayli fazla. Fakat buradan ulaşabileceğiniz Reddit gönderisine baktığımızda siyah ekran alan kişilerin de azımsanamayacak derecede olduğunu görebiliyoruz. YouTube yakın zamanda muhtemelen sorunu çözecektir. Siz de yaşıyorsanız yorumlardan deneyiminizi paylaşabilirsiniz