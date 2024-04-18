YouTube, Reklamverenler İçin YouTube Select Shorts'u Tanıttı

YouTube, reklamverenlere yönelik yeni hizmeti YouTube Select Shorts seçeneğini tanıttı. Böylece Shorts videolarında daha odaklı reklamlar gösterilebilecek.

Sosyal medya platformlarının en büyük gelir kaynakları arasında reklamlar başı çekiyor. Hâliyle firmalar da reklam gelirlerini artırmak için yeni alternatif yöntemler geliştirmeye başladı. YouTube da kısa videoların arasına reklamlar yerleştirmek için "YouTube Select Shorts" adlı uygulamayı duyurdu.

YouTube Select Shorts ile birlikte reklamverenler artık en iyi performans gösteren beş kategoriden istediklerinde reklamlarını gösterebilecek.

Bu beş kategori ise şu şekilde açıklandı:

Eğlence

Güzellik, Moda ve Yaşam

Yemek ve Tarifler

Oyun

Otomobil

Reklamlar üzerinde daha çok kontrol mümkün olacak

Yeni sistemle birlikte Shorts videoları daha niş ya da daha hedefe yönelik olarak yayımlanabilecek. YouTube'a göre her ay 2 milyar abone Shorts videoları izliyor. TV uygulamasında da Shorts izlenme oranları büyük artış gösteriyor. Bu kısa videolar CTV uygulamalarında da gösteriliyor.

Konuyla ilgili olarak YouTube bir de ipuçları paylaştı. "Etkili reklamın ABC'si" olarak adlandırılan bu özel kısım, Shorts videoları ile en yüksek başarıya ulaşmak isteyenler için yönlendirmeler veriyor. Yeni reklam formatı böylece reklamverenlerin daha hedefe odaklı olmasını sağlıyor.

Son dönemde gördüğümüz farklı reklam stratejilerinden biri olarak Select Shorts dikkat çekiyor. Doğrudan şirket logoları görmek yerine daha bağ kurulabilir karakterler görmek de içerikleri başarıya ulaştırabilir. Pek çok sosyal medya platformu da yeni reklam yerleştirmeleri üzerinde çalışıyor, hatta bu amaçla yapay zekâyı kullanan firmalar da bulunuyor.