YouTube Music, Spotify'ın En Sevilen Özelliklerinden Birini Arakladı!

Google, YouTube Music'e yapay zekâ ile çalma listesi oluşturma özelliği ekledi. Gemini'dan güç alan özellik, sadece Premium aboneler tarafından kullanılabilecek. Peki YouTube Music'in yeni özelliği nasıl çalışacak?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, YouTube'un bir parçası olan çevrim içi müzik platformu YouTube Music'e dikkat çeken bir özellik ekledi. Bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor.

YouTube Music'e eklenen yeni özellik, kullanıcıların yapay zekâ yardımı ile saniyeler içerisinde çalma listesi oluşturmasını sağlayacak. Kullanıcı, nasıl bir ruh hâli içinde olduğunu ve ne tür müzikler dinlemek istediğini yapay zekâya söyleyecek. Yapay zekâ da bu anlatılana göre liste oluşturacak.

YouTube Music'in yeni özelliği böyle görünecek

Google tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube Music'e eklenen yapay zekâ ile çalma listesi oluşturma özelliği, tahmin edilebileceği üzere Gemini'dan güç alıyor. Ancak burada şöyle bir detay var; söz konusu özelliği kullanmak isteyenlerin, YouTube Premium abonesi olması gerekecek. Ücretsiz kullanıcılar, bu özellikten faydalanamayacaklar.

YouTube Music, Şarkı Sözleri Özelliğini Paralı Yapmaya Başladı!

YouTube Music için geliştirilen yeni özellik, dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile olan rekabeti açıkça gözler önüne seriyor. Bilen okurlarımız vardır; Spotify da bir süre önce yapay zekâ ile çalma listesi oluşturma özelliği oluşturdu. Google, bu etkileyici özelliği kendi platformuna getirmiş durumda.

