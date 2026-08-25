Bu içeriğimizde YouTube otomatik oynatma kapatma işleminin bilgisayar ve telefonda nasıl yapıldığını, hangi ayarları değiştirmeniz gerektiğini inceliyoruz.

YouTube'da bir video sona erdiğinde izlemeye devam etmeseniz bile sıradaki içerik otomatik olarak başlayabiliyor. Platformun otomatik oynatma özelliği, izlediğiniz içerikle bağlantılı başka bir videoyu seçiyor ve oynatma işlemini sizin tekrar dokunmanıza gerek kalmadan sürdürüyor.

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YouTube otomatik oynatma kapatma işlemini yaptığınızda ise mevcut video sona erdikten sonra sıradaki içeriğe otomatik geçiş engelleniyor. Ayarı bilgisayardan veya telefondan değiştirebilirsiniz. Yalnız ana sayfada gezinirken videoların kendiliğinden oynatılması farklı bir özellikle kontrol edildiği için otomatik oynatmayı kapatmanız bu görüntüleri durdurmuyor.

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Bilgisayarda otomatik oynatma tek dokunuşla kapanıyor

Bilgisayarda YouTube'un otomatik oynatma özelliğini kapatmak için uzun ayar menülerinde dolaşmanıza gerek yok. Kontrol doğrudan video oynatıcısının içerisinde bulunuyor.

İşlem için şu adımları uygulayabilirsiniz:

YouTube'u açın ve istediğiniz videoyu oynatın. Fare imlecini videonun üzerine getirin. Oynatıcının alt bölümündeki kontrolleri görüntüleyin. Otomatik oynatma anahtarını bulun. Anahtarı kapalı konuma getirin.

Ayarı kapattıktan sonra izlediğiniz video sona erdiğinde YouTube'un sıradaki içeriği otomatik olarak başlatmaması gerekiyor. Daha sonra arka arkaya video izlemek istediğinizde aynı anahtarı kullanarak özelliği yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Otomatik oynatma açıkken sıradaki videonun başlamasından önce kısa bir geri sayım görebilirsiniz. Bu sırada İptal seçeneğini kullanmak veya sayfada yorum yazmak ya da arama yapmak gibi bir etkileşimde bulunmak sıradaki videonun başlamasını engelleyebiliyor. Sonraki videolarda aynı durumla yeniden karşılaşmak istemiyorsanız otomatik oynatma anahtarını devre dışı bırakmanız gerekiyor.

YouTube otomatik oynatma ayarının cihazlar arasında farklılık gösterebildiğini de belirtiyor. Telefonunuzda özelliği kapatmış olsanız bile bilgisayarınızda açık kalması mümkün. Bu nedenle aynı hesabı farklı cihazlarda kullanıyorsanız otomatik oynatmayı istemediğiniz cihazlarda ayarı ayrı ayrı kontrol etmelisiniz.

Telefonda sıradaki videonun başlamasını engelleyin

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Android telefon ve tabletlerde otomatik oynatmayı kapatmanın iki yolu bulunuyor. En hızlı yöntem bilgisayardakine benzer şekilde doğrudan video oynatıcısındaki anahtarı kullanmak.

Bir videoyu açtığınızda oynatıcının üst tarafında bulunan Otomatik oynatma anahtarına dokunarak özelliği kapalı konuma getirebilirsiniz. Böylece mevcut içerik tamamlandıktan sonra sıradaki videonun otomatik olarak başlamasını engelleyebilirsiniz. Aynı ayara YouTube uygulamasının menüsünden de ulaşılabiliyor:

YouTube uygulamasını açın. Profil resminize dokunun. Ayarlar bölümüne girin. Otomatik oynat seçeneğini açın. Otomatik oynatma anahtarını kapatın.

iPhone ve iPad'de de benzer bir yol izleniyor. Video izlerken ekranın üst bölümündeki otomatik oynatma anahtarını kapatabileceğiniz gibi hesap ayarlarındaki Otomatik oynat bölümünden de tercihinizi değiştirebilirsiniz.

YouTube'un otomatik oynatma konusunda yaşa bağlı varsayılan ayarları da bulunuyor. Platform, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için otomatik oynatmayı varsayılan olarak kapalı, 18 yaş ve üzerindeki hesaplarda ise açık tutuyor. Gözetimli hesaplarda ebeveyn, otomatik oynatma özelliğini kapatmışsa ilgili kullanıcı bu ayarı kendisi açamayabiliyor. YouTube, mobil veri kullanılırken 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik oynatmayı durduruyor. Wi-Fi bağlantısında ise bu süre 4 saate kadar çıkıyor.

Bu davranış özelliği tamamen kapatmakla aynı anlama gelmiyor. YouTube'u yeniden kullanmaya başladığınızda otomatik oynatma ayarınız açıksa sıradaki videolar tekrar kendiliğinden başlayabilir. Telefon ve bilgisayarda işlem bu kadar kısa olsa da YouTube'u yalnızca bu cihazlardan izlemiyor olabilirsiniz. Akıllı televizyonda açık kalan otomatik oynatma için ayarı TV uygulamasından ayrıca değiştirmek gerekiyor.

Akıllı TV'de otomatik oynatma nereden kapatılır?

YouTube'u akıllı televizyonunuzdan izliyorsanız otomatik oynatma ayarını TV uygulaması içerisinden değiştirebilirsiniz. Telefonda veya bilgisayarda özelliği kapatmış olmanız televizyondaki ayarın da mutlaka değişeceği anlamına gelmiyor.

Akıllı TV'de YouTube otomatik oynatma kapatma işlemi için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Televizyonunuzdaki YouTube uygulamasını açın. Ayarlar bölümüne girin. Otomatik oynat seçeneğini bulun. Özelliği kapalı konuma getirin.

Bu işlemin ardından izlediğiniz içerik sona erdiğinde YouTube'un sıradaki videoyu kendiliğinden başlatması engelleniyor. Yeniden kesintisiz şekilde video izlemek istediğinizde aynı menüden özelliği açabilirsiniz.

Telefon veya tabletinizdeki YouTube uygulamasından televizyona içerik yayınlıyorsanız farklı bir yöntem kullanmanız gerekiyor. Cihazınızı TV'ye bağladıktan sonra ekranın altındaki kontrol çubuğuna dokunarak oynatma sırasını genişletebilir ve buradaki Otomatik oynat seçeneğini kapatabilirsiniz. Böylece televizyon ekranına gönderdiğiniz mevcut video sona erdiğinde sıradaki içerik otomatik biçimde oynatılmıyor.

Ana sayfadaki videolar hâlâ oynuyorsa ayar farklı

Otomatik oynatmayı kapattınız fakat YouTube ana sayfasında gezinirken videolar hâlâ kendiliğinden hareket etmeye devam ediyor. Bu durumda yaptığınız işlem başarısız olmadı. Karşınıza çıkan özellik otomatik oynatma değil, YouTube'un satır içi oynatma sistemi.

İki özellik benzer görünse de farklı görevleri yerine getiriyor. Otomatik oynatma, izlediğiniz video bittikten sonra başka bir videonun başlamasını kontrol ediyor. Satır içi oynatma ise ana sayfa ve arama sonuçlarında gezinirken videoların doğrudan akış içerisinde oynatılmasına izin veriyor.

Bilgisayarda satır içi oynatmayı kapatmak için şu yolu izleyebilirsiniz:

YouTube'da profil resminize tıklayın.

Ayarlar bölümünü açın.

Oynatma ve performans bölümüne girin.

Göz atma başlığını bulun.

Satır içi oynatma seçeneğini kapatın.

Mobil uygulamada benzer özellik Akışlarda oynatma seçeneğiyle yönetiliyor. YouTube uygulamasında Profil resmi → Ayarlar → Genel → Akışlarda oynatma yolunu takip edebilirsiniz.

Burada üç farklı tercih karşınıza çıkabiliyor: Her zaman açık, Yalnızca kablosuz ağ ve Kapalı. Ana sayfada videoların hiçbir bağlantı türünde kendiliğinden oynatılmasını istemiyorsanız Kapalı seçeneğini kullanmanız gerekiyor.

Akışlarda oynatma özelliği mobil veri tüketimini de etkileyebilir. Videolar ana sayfada gezinirken oynatıldığı için mobil veri kullanmak istemeyenler özelliği tamamen kapatabilir veya yalnızca Wi-Fi bağlantısında çalışacak şekilde ayarlayabilir.

Otomatik oynatma neden kendiliğinden duruyor?

YouTube otomatik oynatma özelliğiniz açık olduğu hâlde bir süre sonra sıradaki videonun başlamadığını fark edebilirsiniz. Bu durum her zaman bağlantı veya uygulama sorunundan kaynaklanmıyor.

Platform, kullanıcının aktif olmadığı durumlarda otomatik oynatmayı belirli bir noktada kendisi durduruyor. Mobil ağa bağlı bir cihazda 30 dakika boyunca işlem yapılmazsa otomatik oynatma kesiliyor. Wi-Fi bağlantısında ise sınır 4 saat olarak uygulanıyor. Bu sistem, YouTube'un saatler boyunca kullanıcı etkileşimi olmadan video oynatmaya devam etmesini engelliyor.

Otomatik oynatmanın çalışmamasının başka nedenleri de bulunabilir. Yaş ayarları bunlardan biri. YouTube, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için özelliği varsayılan olarak kapalı tutuyor. Gözetimli hesaplarda ise ebeveyn tarafından otomatik oynatma devre dışı bırakılmışsa kullanıcı bu ayarı değiştiremeyebilir. Oynatma listelerinde de farklı bir davranışla karşılaşabilirsiniz. Otomatik oynatmayı kapatmanız, açtığınız oynatma listesindeki videoların sırayla ilerlemesini engellemekle aynı şey değil. Oynatma listesi kendi sırasını takip edebildiği için iki sistemi birbirinden ayırmak gerekiyor.

YouTube'da hangi videonun ne zaman başlayacağını kontrol etmek istiyorsanız bu nedenle tek bir ayara bakmak yeterli olmayabilir. Otomatik oynatma sıradaki videoyu, satır içi oynatma ise gezinirken karşınıza çıkan videoların hareket etmesini kontrol ediyor.

İki özelliği de kapattığınızda YouTube'da istemediğiniz videoların kendiliğinden başlamasını büyük ölçüde önleyebilirsiniz. Daha sonra kesintisiz izlemeye dönmek istediğinizde aynı seçenekleri yeniden etkinleştirmeniz yeterli.