YouTube, kullanıcılarına platform üzerinde oyun deneyimi yaşatacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İddia edilene göre 'Playables' adlı yeni özellik, tarayıcı veya mobil uygulamada çeşitli çevrimiçi oyunları doğrudan oynamaya imkan tanıyacak.

Ortaya çıkan yeni haberlere göre dünyanın en büyük video yayın platformu YouTube, platform üzerinde kullanıcılara oyun oynayabilecekleri bir özelliği test ediyor. İddia edilene göre Google, çalışanlarına 'Playables' adlı yeni YouTube özelliğini test etmeye davet eden bir e-posta gönderdi.

Mevzu bahis Playables özelliği, çeşitli oyunları direkt olarak YouTube’un tarayıcı sayfasına ve mobil uygulamasına entegre edecek. Gelin detaylara beraber göz atalım.

YouTube'un oyun sektörüne ilgisi uzun süredir devam ediyor

Gelen habere göre şirket, ilk aşamada "kolayca paylaşılabilir” etiketini uygun gördüğü oyunlar sunmayı planlıyor. Test edilen oyunlar arasında popüler arcade oyunu Stack Bounce de yer alıyor. Bir YouTube sözcüsü de şirketin oyun sektörüne uzun süredir ilgi duyduğunu belirtti. Sözcü, YouTube'un yeni özellikler üzerinde aktif olarak denemeler yaptığını, bunlardan birinin de Playables olduğunu doğruladı.

Henüz bu Playables özelliği resmi olarak duyurulmuş değil, bu anlattıklarımızı da Wall Street Journal’in haberini referans alarak anlatıyoruz. Ancak çevrimiçi oyunların YouTube’a entegre edilmesi, reklam harcamalarındaki düşüşün ortasında yeni büyüme yolları keşfetmeye çalışan CEO Neal Mohan'ın stratejik kararıyla da uyumlu göründüğünden doğruluğunun ihtimali artıyor.

Bu stratejinin ardından YouTube, sitedeki reklam engelleyicileri engellemenin yollarını aradıklarını da doğrulamıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Netflix oyunları gibi YouTube oyunları da başarı elde edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.