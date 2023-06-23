YouTube için yeni bir dublaj özelliği geliştirildi. "Aloud" olarak isimlendirilen özellik, yapay zekâ ile destekleniyor. Şu an birkaç dilde dublaj yapabilen Aloud, 2024 yılında bomba özelliklerle donatılacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, 2023 yılının başında tüm kullanıcıları ilgilendiren bir özellik yayınladı. İçerik üreticiler, bu özellik sayesinde videolara dublaj koyabiliyorlardı. Hatta ünlü YouTuber MrBeast'in videolarını açarsanız, bu videoları Türkçe olarak izleyebilirsiniz.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google'ın iş geliştirme merkezi olarak bilinen Area 120 bünyesinde çalışan bir şirket, YouTube'a yapay zekâ destekli yepyeni bir dublaj özelliği tasarladı. Şu an için birkaç dilde kullanılabilen özellik, ilerleyen dönemlerde YouTube'un yerleşik dublaj özelliğinin yerini alabilir gibi görünüyor.

Tüm süreç dakikalar içerisinde tamamlanıyor

"Aloud" olarak isimlendirilen yapay zekâ aracı, içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Çünkü süreç dakikalar içerisinde tamamlanıyor. Aloud, videoyu baştan sona analiz edip tüm sesleri metin haline getiriyor. İçerik üretici, bu metni okuyor ve isterse değiştiriyor. Yapay zekâ, metin üzerinden dublajı oluşturuyor. Geliştirici ekip, ilerleyen dönemlerde metinlere gerek kalmayacağını, videodaki ses ve mimiklerin dublaj için yeterli olacağını söylüyor.

Şu an için İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dublaj oluşturabilen yapay zekâ aracı, 2024 yılında çok daha fazla özellikle donatılacak. Örneğin orijinal ses kullanımı. Bu özellik aktif edildiği zaman tüm içerik üreticiler, bizzat kendi sesleri ile dublajlar oluşturabilecekler. Böylelikle bir YouTuber, birkaç fazla tıklama ile dünyanın her yerindeki kullanıcılara ulaşabilecek.

Aloud ile dublaj yapılan bir video:

Not: Dublajı aktif hale getirmek isteyen kullanıcının video panelinin sağ alt kısmındaki "Ayarlar" butonuna tıklaması ve ardından da "Ses parçası" seçeneğini kullanarak dublaj seçmesi gerekiyor. Bu süreç, YouTube'un 2023'ün başında kullanıma sunduğu dublaj özelliği ile aynı şekilde işliyor.