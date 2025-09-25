YouTube Bu Zamana Kadarki En Sinir Bozucu Özelliklerinden Birini Artık Gizlemenize İzin Veriyor

YouTube'un kullanıcılar tarafından en sevilmeyen özelliklerinden biri yakında yeni gelecek güncelleme ile gizlenebilecek.

YouTube kullanıcılarının yıllardır şikâyet ettiği, videoların sonunda beliren rahatsız edici öneri pencerelerine sonunda çözüm geliyor. Platform, artık ekranın sağ üst köşesinde belirecek bir “Gizle” butonu ile bu pop-up’ları ortadan kaldırmanıza imkân tanıyacak. Böylece izlediğiniz videonun sonunu gereksiz tavsiyelerle bölünmeden izleyebileceksiniz. İsteyenler, aynı yerden “Göster” butonuna basarak pencereleri geri getirebilecek.

Ancak ufak bir detay var... Gizleme işlemi yalnızca o anki video için geçerli olacak. Yani her yeni videoda tekrar “Gizle” seçeneğine tıklamanız gerekecek. Bu yeni özellik an itibarıyla dünya genelinde kademeli bir şekilde sunulmaya başlandı ve bazı kullanıcılar şimdiden yeni özelliğin uygulamalarında görünmeye başladığını söylüyor.

Video sonlarındaki öneriler gizlenebilecek

YouTube aynı zamanda kullanılmayan başka bir özelliği de kaldırıyor. Artık bilgisayardan izlenen videolarda, kanalın sağ alt köşesindeki filigrana fare ile gelindiğinde beliren “Abone Ol” butonu gösterilmeyecek çünkü şirkete göre bu özelliğin, toplam aboneliklerin yalnızca %0,05’inden daha azını kapsadığı belirtiliyor.

YouTube, bu değişikliklerin içerik üreticilerini olumsuz etkilemeyeceğini söylüyor. İçerik üreticileri dilerlerse hâlâ bitiş ekranı önerilerini, filigranlarını ve diğer öğeleri eklemeye devam edebilecek. Amaç kullanıcıya daha sade ve daha az rahatsız eden bir izleme deneyimi sunmak olacak.