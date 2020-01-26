Geçtiğimiz aylarda Premium üyelik seçeneğini getiren YouTube, Premium abonelerine sunduğu seçeneklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni özellik sayesinde Premium aboneler, her ay 1 kanalın katıl özelliğini ücretsiz olarak kullanabilecekler.

YouTube geçtiğimiz aylarda YouTube Premium abonelik seçeneğini duyurmuştu. Premium abonelik; reklamsız izleme seçeneği, videoları ve müzikleri arka planda oynatma seçeneği ve indirme gibi özellikler sunuyordu. YouTube, premium abonelerine bir özellik daha sunuyor. 11,99 dolar ödeyen aboneler, her ay istedikleri bir kanalın “katıl” özelliğini ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Sevdiğiniz YouTube içerik üreticilerine destek vermenin bir yolu olan bu üyelik çeşidinde, bazı ayrıcalıklara sahip olabiliyorsunuz. YouTuberlar bu üyelere özel videolar, yayınlar, canlı sohbetler yapabiliyorlar.

Ücretsiz katıl seçeneği

Avustralya, Kanada, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde yaşayan YouTube Premium aboneleri, ücretsiz katıl özelliğiyle ilgili tanıtım bildirimleri almaya başladı. Bildirime tıklayan kullanıcılar, o ay ücretsiz olarak katılabilecekleri kanalların bulunduğu bir sayfaya yönlendirildiler.

Henüz ülkemizde aktif olmayan bu özellik, geniş kitleler tarafından da kullanılabilir durumda değil. Bu özelliğin hayata geçip geçmeyeceği ya da sadece bir testten mi ibaret olduğu henüz bilinmiyor.

Eğer ki bu özellik, bir testten fazlasıysa ve kullanıcılara sunulacaksa YouTube, Twitch’e bir alanda da daha rakip olacak demektir. Bildiğiniz gibi Twitch’te de Amazon Prime üyelerine özel, benzer bir özellik bulunuyor. Şu an YouTube tarafında bu özelliğin geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmış durumda değil.

Peki, siz YouTube Premium kullanıyor musunuz? YouTube’un bu özelliği ve katıl seçeneği hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirisiniz.