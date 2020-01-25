YouTube, Twitch’e Resmen Meydan Okudu

Genellikle oyun ve bu oyunların turnuvalarının yayınlandığı Twitch platformunun karşısında dişli bir rakip olmak için elinden geleni yapan YouTube, yeni adımıyla resmen Twitch’e meydan okudu. Activision ile iş birliği yapan Google; Overwatch ve Call of Duty gibi büyük oyunların turnuvalarının yalnızca YouTube üzerinde yayınlanmasını sağladı.

Kaliforniya merkezli Activision Blizzard, Overwatch ve Hearthstone gibi oyunların profesyonel liglerini düzenliyor ve bu turnuvaları insanlara yayınlamak için Twitch platformunu kullanıyordu. Twitch, birçok oyunun turnuvalarının yayınlanması için neredeyse tek platform gibiydi zira Twitch kadar yaygın ve gelişmiş bir yayın sitesi bulunmuyordu. Twitch’e rakip olmak isteyen YouTube ise bu yolda devamlı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

Google, YouTube platformunu Twitch’in karşısında dişli bir rakip haline getirecek yepyeni bir anlaşmaya imza attı. Activision Blizzard ile iş birliği yapan Google, artık Activision Blizzard oyunlarının profesyonel liglerinin yalnızca YouTube’a özel olmasını sağladı. Artık Hearthstone, Overwatch ve Call of Duty gibi Activision ve Blizzard’ın sahip olduğu birçok oyunun turnuvaları yalnızca YouTube üzerinde yayınlanacak.

Bu anlaşma hem Activision Blizzard hem de YouTube için kritik öneme sahip

Google ve Activision Blizzard arasında yapılan bu anlaşma iki taraf için de kritik bir öneme sahip. Bu anlaşma iki tarafa da büyük bir kazanç sağlayacak. Activision Blizzard, yeni başlayacak olan Call of Duty League’in açılış sezonunu YouTube üzerinde yapacak. Bunun yanı sıra bu yıl aynı zamanda Overwatch League’in üçüncü sezonu da başlayacak ve bundan sonra yapılacak tüm Blizzard etkinlikleri bu platformda yayınlanacak.

Anlaşmanın YouTube’a yarayan kısmı ise Twitch’e tam anlamıyla meydan okuyor olması. Artık Activision Blizzard oyunlarının turnuvalarını izlemek isteyen oyuncular, bu yayını izlemek için YouTube’u kullanmak zorunda kalacaklar. Bu durum, izleyicilerin çoğunluğunu Twitch’ten YouTube’a taşıyacak. Daha önce turnuva ve e-spor yayını denildiğinde akla ilk gelen Twitch platformu, bu anlaşmayla birlikte artık bu kulvarda tek başına anılmayacak gibi duruyor. Call of Duty, Hearthstone, Overwatch gibi oyunların ve bu oyunların turnuvalarının sıkı takipçileri artık YouTube platformunu kullanmak zorunda kalacaklar.