YouTube, "Premium Lite" ismi verilen abonelik paketi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu paket, normalden çok daha uygun fiyatlı olacak.

YouTube, “Premium” ismini verdiği ücretli aboneliğiyle kullanıcılarına reklamsız ve daha gelişmiş bir izleme deneyim ve YouTube Music gibi imkânlar sunuyordu. Şimdi ise bu konuda önemli bir adım atacağı ortaya çıktı.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, yakında daha uygun fiyatlı “Premium Lite” ismi verilen yepyeni bir abonelik paketi çıkaracak.

Sınırlı sayıda reklam gösterecek

Bir YouTube sözcüsü tarafından da doğrulanan İddiaya göre Premium Lite isimli abonelik yakında ABD, Avustralya, Almanya ve Tayland için duyurulacak. Kaynak, yeni paketin müzik videoları dışında programları izleyenleri hedefleyeceğini belirtmiş.

YouTube sözcüsü ise yaptığı açıklamada yeni paketi gerçekten test ettiklerini belirtti. Bu pakette, çoğu videonun reklamsız olmaya devam edeceğini de ekledi. Tam olarak nasıl bir deneyim sunacağı konusunda ise çok bilgi yok. Belli sayıda videoda mı reklam olacağını bilmiyoruz ancak sözcü, “çoğu videoda reklam yok” diyor.

Aslında bu paketin geleceği aylar öncesinden ortaya çıkmıştı. Ekimde Avrupa, Avustralya gibi bazı pazarlarda Premium Lite’ın denendiğini görmüştük. O zaman gelen bilgilerde aboneliğin yarıya yakın fiyata sahip olacağı ve sınırlı sayıda reklam içereceği gözlemlenmişti. Ayrıca video indirme, reklamsız YouTube Music, arka planda oynatma gibi özellikleri de içermiyordu. Gerçekten böyle mi geleceğini bekleyip göreceğiz.

Fiyatı konusunda da bir bilgi yok. Ancak bir tahminde bulunacak olursak ABD’de normal paket 13,99 dolar iken Lite paket 7-8 dolar bandında olabilir. Ülkemizde ise normal paketin 80 TL olduğunu düşünürsek 50-60 TL civarında olduğunu görebiliriz.